Довгожителька з Одеси у 104 роки отримала закордонний паспорт та збирається у подорож: що хоче побачити на власні очі

Довгожителька з Одеси у 104 роки отримала закордонний паспорт та збирається у подорож: що хоче побачити на власні очі

Активна й бадьора все життя, жінка зараз - пересувається на візку.

Довгожителька з Одеси напередодні свого 104 дня народження отримала перший у житті документ для виїзду за кордон. Жінка збирається у подорож. Хоче на власні очі побачити, як живуть її правнуки у Польщі.

Про це 20 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Я отримала новий паспорт, щоб поїхати за кордон у Польщу. Там у мене мої діти", - розповідає жінка.

Перший в її житті закордонний паспорт Софії Людвигівні працівники міграційної служби принесли додому. Жінка – одеситка з польським корінням.

"Народилася я в Одесі у сімнадцятому, в революцію. Я за національністю - полька, навчалася я в польській школі", - розповідає про себе жінка.

Її доньки – вісімдесяти двох та сімдесяти п'яти років – мешкають у Варшаві. І там же живуть дві онуки та п'ятеро правнуків.

"По-перше, вона правнуків не бачила ніколи та й головне - там ми їй надамо повноцінну медичну допомогу. Тут у нас такої змоги немає. Ми навіть не можемо її спустити з 4 поверху", - говорить донька довгожительки Ванда Цуркан.

Активна й бадьора все життя, жінка зараз - пересувається на візку. Півтора року тому впала та пошкодила стегно. Але на здоров'я і тепер не скаржиться. Вона з роду довгожителів. ЇЇ сестри та брат дожили до дев'яноста.

104-річна одеситка збирається у подорож до Польщі

"Їй 104 роки. Вона таблицю множення знає, вона добре пише. Вона так довго живе, тому що ніколи ні на кого не розраховувала. Вона ніколи не лежала вдень. Вона цілий день собі шукала якусь роботу. Вона ніколи не приймала жодних ліків", - розповідає донька жінки.

Своєю чергою в Міграційній службі розповідають – за рік по закордонні паспорти до них звертаються щонайбільше десять людей, яким за вісімдесят. В поважному віці одесити їдуть за кордон здебільшого на лікування або в гості до родичів. Є й такі, хто активно подорожує.

Але Софія Цуркан стала першою не лише в Одесі, а й в усій Україні, хто отримав закордонний паспорт після 100 років.

Нагадаємо:

107 день народження відсвяткувала Ковтун Ганна, яка є довгожителькою Градизька - селище в Україні, центра Градизької селищної громади Кременчуцького району Полтавської області.

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