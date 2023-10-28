Довічний моніторинг топпосадовців: як це працюватиме і чи поменшає в Україні корупціонерів

Україна виконала всі умови, необхідні для початку офіційних переговорів про членство в ЄС. Щоби здолати останній бар’єр на цьому шляху, депутатам Верховної Ради довелось відновити посилений фінансовий моніторинг високопосадовців, призупинений після російського вторгнення. Також ухвалений і вже підписаний президентом закон, зробив пожиттєвим статус політично значущої особи. Все це має на меті ускладнити легалізацію політиками та посадовцями статків, нажитих корупцією.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Як родина українського ексміністра шикує на Лазуровому узбережжі

Лазуровий берег Франції. Біля мальовничого мису Кап-Ферра журналіст Михайло Ткач, відомий своїм полюванням за так званим "батальйоном Монако", ідентифікує яхту міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. На яхті розважаються обидві його доньки - Каріна та Анна.

Яхта Миколи Злочевського

Сам Микола Злочевський – неодноразовий фігурант гучних кримінальних розслідувань, але нещодавно вкотре вийшов сухим з води у справі про рекордний хабар. Це були 6 мільйонів доларів, які мали допомогти закрити чергову кримінальну справу проти Злочевського. Кілька днів тому справу закрили, до в’язниці ніхто не пішов, сам Злочевський відбувся штрафом та донатом на Збройні сили у 660 мільйонів гривень.

Жити на широку ногу на Лазуровому узбережжі і йому і його донькам мав б завадити європейський фінансовий моніторинг, адже закон про прискіпливу перевірку фінансових операцій не лише чинних, а й колишніх топ-посадовців, ухвалення якого європейці вимагали від України, діє і в самому ЄС. Але поки що жоден український VIP-утікач не мав там проблем з тим, щоби купатись у розкоші.

Що означає посилений фінансовий моніторинг політично значущих осіб

На засіданні голова Верховної Ради буквально благав, щоби нардепи проголосували за закон про посилений фінансовий моніторинг так званих PEP – англомовна абревіатура, яка означає політично значущі особи. Це і самі нардепи, президент, міністри, судді вищих судів, керівники центральних органів влади, їхні близькі родичі та навіть ділові партнери.

Верховна Рада

Йдеться не лише про чинних, а й про колишніх топпосадовців категорії А. Приміром, це всі колишні президенти та депутати парламенту всіх скликань, разом із родичами. Статус PEP – пожиттевий.

"Не може людина все життя складати мільйони під матрацом. Вона має їх кудись принести, щоби красиво і легально жити. В ресторанах ти мільярд доларів не витратиш. Що стосується терміну давності - наша головна ідея полягає в тому, щоби цей статус був пожиттєвий і щоби ні діти РЕРів, ні онуки не могли легалізувати те, що наскладане під матрацом за життя того РЕРа", - каже нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Ольга Василевська-Смаглюк.

Чи буде цей закон ефективним в Україні?

Цей закон – остання із семи рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про членство України.

"НБУ підвищив поріг допустимих фінансових операцій без пояснень джерел статків законності з 200 тисяч грн на квартал до - 400 тис грн за місяць. Не кожен навіть топпосадовець в Україні має таку зарплату – більше 10 тис доларів на місяць, щоби перевищити цей ліміт", - каже експерт Олександр Калітенко.

Як працюватиме фінансовий моніторинг

Якщо посадовець чи його родич не можуть пояснити, звідки взялись ці гроші, транзакцію не проведуть, кошти можуть заблокувати, а інформацію передати в Державний фінмоніторинг. Те саме може статись, якщо на рахунку РЕРа помітили якісь підозрілі операції – приміром, численні перерахування на дрібні суми.

Обов’язок здійснювати такий первинний моніторинг матимуть не лише банки, а й ті, хто торгує нерухомістю, предметами розкоші, автодилери. Загалом такі ж перевірки стосуються і всіх решта фізичних осіб. А посилений моніторинг, тобто більш прискіплива процедура перевірки щодо посадовця триватиме лише один рік після звільнення з посади. Хоча цей моніторинг можуть відновити та навіть зробити пожиттєвим, якщо РЕР десь спіймали на гарячому.

Головна незручність – можливі затримки з проведенням транзакцій, які здались банку підозрілими. Платіж, який іншому здійснять за хвилину, у топпосадовців та їхніх родичів може забрати кілька тижнів.

Посилений фінмоніторинг РЕР – не панацея і закон залишає купу дірок для винахідливих українських корупціонерів.

"Команди юристів, бухгалтерів, податкових консультантів у більшості випадків здатні допомогти корупціонеру законно здійснити необхідну транзакцію. Та мета закону, пояснюють його розробники, максимально ускладнити їх відмивання за допомогою всіх разом антикорупційних інструментів. А ще – зняти останню перепону до відкриття довгоочікуваних перемовин про вступ України до ЄС", - зазначає Марія Васильєва.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 27 жовтня 2023 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про “довічний” моніторинг топпосадовців.

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