Довідки з ТЦК і внесення до системи "Шлях": як на українських чоловіках наживаються шахраї

Щодоби українські прикордонники відмовляють у виїзді близько 130-150 чоловікам, які намагаються залишити межі України, але не мають відповідних документів для перетину кордону або ж їхні умови перетину не відповідають правилам.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, серед тих, кому відмовлено в перетині кордону, є і такі чоловіки, чиї дані містяться в системі "Шлях". Крім того, як пояснює Андрій Демченко, прикордонники відмовляють у перетині кордону й тим, хто не підтверджує мету своєї поїздки.

Своєю чергою наразі на сайтах безкоштовних оголошень з’явилися пропозиції для чоловіків призовного віку перетнути кордон. У цих об’явах ділки зазначають, що пропонують своїм клієнтам не лише внесення до системи "Шлях", а й стверджують, що до вартості послуги включено видавання "довідки з ТЦК". Також у своїй об’яві автор стверджує, що працює під прикриттям благодійного фонду.

Скриншот із сайту безкоштовних оголошень. Ділки пропонують сумнівну схему

Прикордонників уже не дивує, що певні особи публічно пропонують послуги для ухилянтів.

"Не можна виключати того, що такі послуги пропонують шахраї. Варто розуміти й те, що і прикордонники, і наші колеги з правоохоронних органів також вивчають усі сегменти та викривають тих, хто пропонує такі послуги, для того, щоб встановити організаторів та притягнути їх до відповідальності", – резюмує Андрій Демченко.

Раніше повідомлялося про те, що Україна починає переговори щодо відновлення авіаперевезень.

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