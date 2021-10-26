Доводиться заливати землю на метр углиб: під Києвом намагаються загасити торфовища, що тліюь

Доводиться заливати землю на метр углиб: під Києвом намагаються загасити торфовища, що тліюь

Надзвичайники припускають, що це місцеві взялися палити суху траву.

Рятувальники намагаються загасити торфовища, які тліють на Київщині. Від суботи, 23 жовтня, там зайнялося одразу в кількох місцях. Вже спустошили ціле озеро та їздять по воду до сусідніх сіл.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 26 жовтня.

Надзвичайники припускають, що це місцеві взялися палити суху траву.

Одне з осередків займань - усього за 30 кілометрів від столиці. Дим здіймається прямо із землі і тягнеться на чималі відстані.

Пожежні вантажівки приїздять одна за одною, вогонь підбирається все ближче до сільских хат. Аби не дати розгорітися залежам торфу, рятувальники мають заливати й заливати землю: на метр углиб.

"Займання торф’яників є найскладнішою пожежною. На цій ділянці - до метра доводиться вимивати. І проливати, так би мовити", - каже пожежник Михайло Нестеренко.

Новини України: рятувальники намагаються загасити торфовища, що тліють у Київській області

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