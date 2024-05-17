"Дождались, бл*, ах**ть!": у Криму – паніка, окупанти верещать, Севастополь накрив блекаут (відео)

Крим і Краснодарський край всю ніч не спали, там просто якась навала з безпілотників, навіть не десятки, а понад сотню дронів нарахували окупанти. Є влучання, в мінубивств РФ придумують нові легенди для людей, а одна дуже важлива база для росіян взагалі тепер не працює. Усі деталі атаки – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Атака на Крим!

У ніч проти 17 травня у тимчасово окупованому Криму і не тільки гриміли вибухи. Окупанти заявили про атаку безпілотників і роботу ППО. Та про все по черзі.

Все про наслідки

Бачите, вже вчаться, як розрізняти, що відбувається, а головне, що стоять біля вікон. Гауляйтер Развожаєв заявив, що нібито було знищено десятки БПЛА та понад п'ять морських дронів. Також окупант традиційно запевнив, що постраждалих немає. Хоча визнав, що є часткове відключення світла. Усе, мовляв, через відключення частини обладнання підстанції "Севастополь", але всьо ок, там усього на всього впали уламки “збитих БПЛА”. Усі школи і садки на цей день закриті, світла немає по місту ніде, але навіть кримчани вже сумніваються, що їм кажуть правду, бо самі вони на власні очі побачили бій з дронами, крім того, російські телеграм-канали кричать, що мова навіть не про десятки безпілотників, а про сотні. У той час як влада каже, про десятки безпілотників.

Гучно не лише в Криму!

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До речі, кажуть, Крим добу сидітиме без світла, карма в дії, що сказати. І це лише маленька частина того, що доводиться переживати українцям, росіяни ж взагалі поглинуть у пітьму зовсім скоро. Ну й ще можна давати їм багато настанов, але розкажемо вам ще трохи приємних новин. Атака в ніч на 17 травня була не лише у Криму, налетіли дрони і на Краснодарський край, а саме – на головний порт Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Спочатку безпілотники намагалися збити, але щось пішло не так і російська ППО промахнулась.

Десятки вибухів!

Також під атакою опинилися мазутний термінал та об'єкт "Транснєфті". Повідомляється про те, що місто знеструмлене, а місцеві нарахували до 40 вибухів. Також не працює громадський транспорт у Новоросійську. Дочекались.

Мінус НПЗ

Не оминули дрони і Туапсе, а саме Туапсинський нафтопереробний завод. Він і досі горить після атаки БПЛА. Лише погляньте, як це було, і як це коментували росіяни.

Атака на Бєлгородську область

Також вночі невідомі БПЛА атакували АЗС у селі Бессоновка Бєлгородської області. Але в Міноборони РФ традиційно заявили, що “всьо збілі” й перерахували свої “здобутки”.

"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пятьдесят один БпЛА над территорией Крымского полуострова, сорок четыре БпЛА над территорией Краснодарского края, шесть БпЛА над территорией Белгородской области и один БпЛА над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря", – заявилв у міноборони РФ.

А що з “Бельбеком”?

Ну, й не можемо вам не нагадати, як ракети двічі ночі поспіль 15 і 16 травня атакували кримський аеродром “Бельбек”. Росіяни всіляко намагалися видати бажане за дійсне, й запевняли росіян, що там аеродром дихає. Та от супутникові знімки кажуть про зовсім зворотнє, на них чітко можна розгледіти згорівші два МіГ-31, Су-27; МіГ-29; С-400 та РЛС, а відповідно відкривається шлях для атаки безпілотників у наступні ночі + на знімках видно згорілу споруду, швидше за все – це склад.

Нагадаємо, що на аеродромі Бельбек у Криму дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, у якого є 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три Су-27УБ і п’ять Су-30М2, а також Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії. А у виданні Defence Express кажуть, що після цих ракетних ударів авіабаза Бельбек в Криму, ймовірно, повністю знищена та виведена з ладу на довгий строк.

Усе, що можна сказати: нехай палає, а фанатам Путіна порада: стійте й надалі біля вікон. Побільше знімайте, викладайте в мережу і робіть це усією своєю дружньою родиною.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡️"Дождались, бл*, ах**ть!" У КРИМУ – ПАНІКА, окупанти верещать, Севастополь накрив блекаут!

Нагадаємо, в ніч проти 17 травня в окупованому Криму лунали вибухи. Зокрема, в Севастополі заявили про атаку безпілотниками, після якої частково зникло світло. За словами окупантів, була відключена частина обладнання підстанції "Севастополь", на яку впали нібито уламки збитих БПЛА.