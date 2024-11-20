Дозвіл бити по РФ ракетами ATACMS: на Заході відповіли, чи може Путін застосувати ядерну зброю

Американський чиновник підвердив агенції Reuters, що 8 американських далекобійних ракет були використані під час удару по арсеналу в Брянській області. А західні лідери один за одним засуджують ядерний шантаж, до якого негайно по тому вдалася Росія.

Слідом за зняттям заборони бити американською зброєю в бік Росії Джо Байден дозволив постачати Україні протипіхотні міни, які Київ просив від самого початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у матеріалі кореспонденкти ТСН Яни Слєсарчук.

Росія знову погрожує ядерною зброю

Відповідь Кремля на вибух арсеналу в Брянській області було нескладно передбачити. Путін підписує та оприлюднює нову ядерну доктрину Росії. Її негайно презентує на саміті G-20 в Бразилії міністр закордонних справ країни-агресорки. Для цього навіть переходить на англійську.

"Президент кілька разів про це раніше казав: якщо далекобійні ракети полетять з України на територію Росії, ми вважатимемо, що їх запускають американські військові спеціалісти, відтак ми сприйматимемо це за якісно нову фазу війни Заходу проти Росії та діятимемо відповідно", – заявив Сергій Лавров.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров / Фото: Associated Press

Згідно з цією новою доктриною, до застосування ядерної зброї призведуть не лише далекобійні ракети, але і звичайна зброя, якщо Путін вирішить, що вона створює критичну загрозу територіальній цілісності Росії, а також обстріл країни дронами.

Щоб переконати західних аналітиків, що все серйозно, російські пропагандисти демонструють матеріал про початок масового виробництва мобільних бомбосховищ, які можуть захищати від різноманітних техногенних загроз, зокрема й ядерного удару.

Якою була реакція Заходу на ядерний шантаж РФ

Однак перша публічна реакція Заходу не відповідає російським очікуванням.

"Те, що вони змінили ядерну доктрину рівно в 1000 день російської війни проти України – це доволі символічно. Вони не вперше погрожують ядерною ескалацією, це цілковито безвідповідально", – каже верховний комісар ЄС з питань дипломатії Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель

Якщо постійно погрожувати червоними лініями, навіть обережні західні політики починають сумніватися в їхньому реальному існуванні.

"Путін грається з нашим страхом. Він почав це робити не 1000 днів тому, а 2014 року. Тоді Німеччина – серед інших держав – зробила помилку, політичну помилку, дозволивши залякати себе. Не слухаючи наших партнерів, особливо партнерів зі Східної Європи, які чітко тоді казали: не треба слухати Кремль, треба інвестувати у свою безпеку і захист", – каже голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Прем'єр Британії відповідає на тому ж таки майданчику G-20.

"Ця безвідповідальна риторика, яку ми чуємо з Росії, не завадить нам підтримувати Україну", – сказав Кір Стармер.

В Україні перший удар ATACMS по Брянській області коментують стримано, але з прицілом на майбутнє.

Російське повідомлення, що всі американські ракети вдалося збити, спростовує свіжа інформація від американських чиновників, оприлюднена агенцією Reuters: перехопити росіянам вдалося лише 2 з 8 ракет. Держдеп Сполучених Штатів і Пентагон сприймають ядерний шантаж Путіна скептично.

"Ми не здивовані, що Росія оновила ядерну доктрину. Але ми не бачимо жодних сигналів, що Росія готується використати ядерну зброю в Україні", – сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Хто рятував "обличчя Путіна"

Втім, знайшлося кому рятувати Путіну обличчя. Турецький президент Ердоган, який прозоро натякнув, що удари ракетами по Росії не схвалює, закликав союзників по НАТО поставитися до нової ядерної доктрини Кремля серйозно.

Зі Сполучених Штатів за кілька годин після його пресконференції надійшла новина: Байден вперше від початку російської війни в Україні дозволив постачати Києву протипіхотні міни. Україна за цю ніч запустила по російських областях – Брянській, Смоленській, Курській, Орловській, Ростовській і Московській – майже пів сотні дронів.

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