Дозвіл бити по території РФ та цинічна позиція Орбана: що кажуть у НАТО про допомогу Україні

У Празі на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО обговорювали дозвіл Україні бити по російській території західною зброєю.

Останні новини звідти - у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Про що міністри закордонних справ говорили у Празі

Неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Празі вирізняється від формальної - відсутністю круглого стола, звичного усім гостям брюсельської штаб-квартири. Під час цього засідання іноземні дипломати кажуть, що не дозволяти Україні стріляти по Росії, яка щоденно нищить українські міста - це абсурд.

"Україна має право на самозахист. Те, що ми допомагаємо Україні захищати себе не робить країни НАТО частиною конфлікту. Росія сама ескалювала становище, коли вторглася до іншої країни, ескалювала напругу знову, коли почали бити по Україні зсередини Росії. Логічно, що Україна битиме у відповідь", - каже генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Столтенберг

Хазяїн зустрічі чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський подякував усім, хто долучився до ініціативи Чехії з закупівлі боєприпасів для України в третіх, нейтральних державах. І попередив: грошей все ще бракує.

Габріеліусу Ландсбергісу, міністру закордонних справ Литви, як і іншим дипломатам країн Балтії, краще за інших відомо: якщо не зупинити Росію зараз, наступними - стануть вони. Тому в їх життєвих інтересах змусити НАТО показати силу. Дозвіл стріляти по території Росії у відповідь на атаки - звідти це перше. Друге - це питання про кордони альянсу та його розширення. Про це саме говорить і Маргус Цахкна міністр закордонних справ Естонії.

"Нещодавно у Естонії був прикордонний інцидент, коли росіяни прибрали буйки. Є й інші гібридні загрози від Росії. Ми мусимо розуміти, як протидіяти цим загрозам. І ми повинні окреслити наступні кроки на шляху України до НАТО, це дуже важливо", - каже він.

Чи отримає Україна запрошення до НАТО

Раніше британське видання "Телеграф", посилаючись на джерела, знайомі з настроями Білого дому, писало: жодного наближення до НАТО Україні цьогоріч чекати не слід, тож Зеленського, начебто, наперед попросили не вимагати від альянсу неможливих речей - згадуючи його різкі заяви перед торішнім самітом у Вільнюсі.

Однак країни, що на власному досвіді розуміють Росію - не треба вмовляти з Києва. Втім, якщо жодних сигналів про зміну позиції щодо членства України в НАТО з Вашингтона не надходило.

Зустріч очільників МЗС країн НАТО

Дозвіл США бити по території РФ

Також стало відомо, що Джо Байден вирішив таки дозволити Україні стріляти по російським цілям в Росії.

Це приголомшлива зміна, про яку адміністрація раніше говорила, що вона призведе до ескалації війни через більш пряме залучення США до боротьби. Але погіршення ситуації для України на полі бою, а саме просування Росії та покращення її позицій біля Харкова, змусили президента змінити свою думку.

Саме з цим можна пов'язувати таку стрімку зміну публічної риторики низки держав-членів НАТО. Навіть Німеччина, яка досі була категорично проти - нарешті публічно визнала, що Харків занадто близько розташований до Росії, і щодня в ньому знищують школи, шпиталі та магазини.

Позиція Орбана

Тільки Угорщина залишилася вірною собі. Доки міністри зустрічаються в Празі, прем'єр Орбан з Будапешта вчергове наполягає: війну на кордоні НАТО і ЄС треба закінчити. Як це робити - Орбан пропонує давно. Просто перестати давати Україні зброю. І обрати на виборах до Європарламенту цього літа тих політиків, які - як і Орбан - хочуть повернутися до нормальних стосунків з Росією коштом української землі і державності.

Заявляючи, що він хоче миру, уряд Орбана при цьому наклав вето на резолюцію Ради Європи по саміту миру в Швейцарії, аби не підтримувати мирний план України. Саме тому держави НАТО від початку повномашстабної агресії постачають Україні зброю - кожна окремо. Щоб механізму це заблокувати друзі Путіна в Альянсі не мали.

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