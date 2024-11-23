Дозвіл на удари по Росії далекобійною зброєю: військовий пояснив, як це змінить хід війни

Після того, як Україна отримає дозвіл на удари по Росії далекобійною зброєю, ми станемо більш небезпечні, більш ефективні для протидії ворогу і, я думаю, на 100% використаємо цю можливість.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів командувач ДШВ, Герой України, бригадний генерал Ігор Скибюк.

“300 км — цього в певній мірі достатньо. Оперативний рівень побудови противника і наші оперативні задачі будуть відповідати цій дальності. Це значно ускладнить його розгортання логістичних задач, баз, це ускладнить базування його тактичної ударної авіації, армійської авіації, значно ускладнить розгортання його резервів, пунктів управління. Тобто це все буде в нашій досяжності. Ця інфраструктура, об'єкти — вони не можуть бути далі, ніж їм передбачено для виконання завдань, і все це буде попадати в трьохсот кілометрову зону”, — розповів військовий.

За його словами, можна сказати, що найближчим часом ми вже не побачимо такої кількості ударів КАБами по населеним пунктам, зокрема по Сумам, по Харкову і по лінії фронту.

“Сподіваюсь, що так. Ми вплинемо на цю їхню функцію”, — каже Ігор Скибюк.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЕНЕРАЛ СКИБЮК відповів, куди ДОТЯГНЕТЬСЯ українська зброя та що буде з Курщиною - ЕКСКЛЮЗИВ

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