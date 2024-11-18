Дозвіл на удари далекобійними ракетами по РФ: як розвивалася ситуація

Дозвіл на використання далекобійних ракет може стати важливим кроком у військовій підтримці України у боротьбі проти російської агресії.

Ввечері 17 листопада видання The New York Times опублікувало інформацію, що президент США Джозеф Байден все ж надав дозвіл Україні на удари далекобійними ракетами ATACMS по території Російської Федерації. Це рішення може стати важливим кроком у військовій підтримці України у боротьбі проти російської агресії.

Як розвивалась ця ситуація – в ексклюзиві TSN.UA.

The New York Times інформує, що зброя, швидше за все, спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області на заході Росії. І дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності став відповіддю саме на несподіване рішення Росії ввести війська КНДР у бій.

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Видання Reuters заявило, що вже наступного тижня Україна планує вперше вдарити ракетами ATACMS по РФ. Водночас українські військові розкритикували подібні заяви, адже це дає можливість РФ підготуватися та забрати, зокрема, авіацію з доступних ракетам місць на більш дальню відстань. Окрім того, росіяни можуть встигнути передислокуватися та перенести свої склади у більш вигідні для них рубежі.

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У Москві заявили про можливість ударів по Україні зброєю, яка раніше не застосовувалася, у відповідь на далекобійні удари по РФ західною далекобійною зброєю.

"Застосування далекобійної зброї не змінить ситуацію на полі бою, але посилить долю України та її майбутнє. Не виключено використання нових систем озброєння, які територією України Російська Федерація не застосовувала", – заявив речник Держдуми РФ Володін.

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Інформація про те, що слідом за США дозвіл на використання далекобійної зброї нібито дали Франція та Великобританія спочатку не підтвердилася. Видання Figaro, яке повідомило про дозвіл використання європейських далекобійних ракет, на наступний день видалило це повідомлення.

Вже у понеділок, 18 листопада, стало відомо, що Україна дійсно отримала дозвіл на використання ракет Storm Shadow / SCALP спільного виробництва Франції та Великої Британії по цілях на території Росії. Проте, ракети Storm Shadow/SCALP ЗСУ можуть використовувати тільки для атак на цілі в Курській області.

Дальність ураження ATACMS – близько 300 км. Storm Shadow – від 250 до 560 км. залежно від модифікації.

Більше інформації в ексклюзиві TSN: "ATACMS готові до ударів по РФ?! У рашистів – істерика! Куди битиме Україна?"

Нагадаємо, що застосування Україною далекобійних ракет ATACMS по території Росії може змінити сприйняття війни та російських можливостей серед партнерів України, що може призвести до скасування всіх обмежень на застосування американського озброєння на максимальну глибину ураження.