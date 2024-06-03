Дозвіл Україні бити західною зброєю по території РФ: які країни "за", а хто – проти, і як реагує Кремль

Від початку повномасштабного вторгнення країни Заходу обмежували використання своєї зброї Україною для завдання ударів по військових цілях безпосередньо на території країни-агресорки Росії. Союзники України, зокрема були стурбовані тим, що атака на цілі через міжнародно визнаний кордон Росії зброєю, наданою країнами НАТО, призведе до ескалації конфлікту.

Але наступ окупаційних військ Росії на початку травня у Харківській області вплинув на думку партнерів України – він становив серйозну загрозу для Харкова, який розташований за 30 км від російсько-українського кордону.

Після нового прориву ворога на Харківщині Україна отримала дозвіл бити західною зброєю по території РФ. ТСН.ua розповідає, які країни "за", а які – проти, і якою була реакція Москви.

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Дозвіл США бити по території РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території РФ.

"Упродовж останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Це – право до президента, і, як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою", – заявив він 31 травня під час пресконференції в Празі.

Прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі The Guardian також підтвердив, що Україна отримала дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території Росії.

За його словами, Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з регіоні, що межує з Харківщиною.

Це рішення дозволяє Україні використовувати ракетні системи HIMARS, які надали США, для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.

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Істерична реакція Кремля на дозвіл США

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мовляв Україна вже намагається завдавати ударів по території Росії американською зброєю.

Пєсков також заявив про "втягнення США у війну".

У Москві злякались

Російський політик та голова комітету з оборони РФ Андрій Картаполов пригрозив США через позицію щодо ударів по РФ. З його слів, нібито ймовірне рішення Вашингтона не позначиться на перебігу "СВО".

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Зеленський про дозвіл Вашингтона

Президент Володимир Зеленський назвав рішення Вашингтона щодо використання наданої зброї "кроком вперед". З його слів, для України – це можливість захистити жителів прикордонних територій.

"Я хочу побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що бачу – це у будь-якому випадку є кроком вперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть біля кордону", - заявив Володимир Зеленський.

F-16 над територією РФ – позиція Нідерландів та Данії

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс заявила, що її країна не заперечуватиме застосування Україною винищувачів F-16 над територією Росії. Йдеться про засіб самооборони.

Окрім того, вона наголосила, що можливість використання західних літаків над територією Росії надає Україні стаття 51 Статуту ООН, в якій йдеться про право на самозахист.

Данія також дозволить Україні використовувати передані винищувачі F-16 для ударів по військових цілях на території Росії. Про це заявив голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Данський міністр, зокрема наголосив, що це не якась нова позиція – вона є частиною передавання F-16 Україні.

Яка позиція Німеччини

Видання Spiegel повідомило, що через посилення атак армії РФ у Харківській області Федеральний уряд Німеччини вирішив пом'якшити обмеження на застосування німецької зброї по території Росії.

Рішення уряду Німеччини надійшло одразу після того, як президент США Джо Байден заявив про дозвіл використовувати американську зброю для ударів по території Росії.

За даними BILD, для ударів по російській армії на території РФ розглядаються дві німецькі системи: самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 та броньована ракетна система залпового вогню Mars II. Втім радіус завдавання ударів невеликий – максимальна зона ураження цілей за кордоном становить не більш ніж 40 кілометрів.

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Цинічна заява Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не зраджує своїй позиції щодо війни РФ проти України. Орбан наполягає, війну на кордоні НАТО і ЄС треба закінчити. Що він пропонує – просто перестати давати Україні зброю.

Віктор Орбан також розкритикував ініціативу окремих західних країн дозволити Україні бити наданою союзниками зброєю по території Росії. На його думку, це нібито "наближає Європу до руйнування".

"Війна – це монстр, який постійно голодний, його треба годувати, і його треба годувати грошима. І я бачу, що американці і демократичний уряд Сполучених Штатів, і лідери Європейського Союзу готові його годувати", - каже Орбан.

Про які обмеження заявила Бельгія

Премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо наголосив, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16 від західних партнерів лише для завдання ударів по своїй окупованій території.

"Усе, що входить у нашу угоду чітко там прописано, українські Збройні сили можуть це використовувати на українській території", - наголосив він.

Бельгія обіцяє передати Україні першу партію винищувачів F-16 вже цього року.

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Гучна заява Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна, на відміну від інших держав, від початку повномасштабного вторгнення 2022 року не забороняла Україні здійснювати удари по території Росії.

Сікорський наголошує, що Київ здатний визначати цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права: "Закони війни це регулюють".

ЗСУ вже б'ють зброєю США по об'єктах на території РФ

Видання Forbes повідомило, що Україна атакувала HIMARS територію Росії вже за кілька годин після дозволу США. Йдеться російське місто Бєлгород, що в десятках кілометрів на північ від російсько-українського кордону.

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Київ розчарований обмеженнями на удари

Видання Politico повідомило, що хоч США частково зняли обмеження на використання своєї зброї для ударів по території РФ, українська влада розчарована тим, що значні обмеження все ще зберігаються.

Так, джерела, близькі до адміністрації ОП України, розповіли журналістам, що в Києві є певне розчарування "географічними обмеженнями" на використання Україною американської зброї. Вони кажуть, що інші країни, на відміну від США, дозволивши використовувати свою зброю, не обмежували це прикордонною територією Росії.

Чому дозвіл США є важливим

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп зазначив, що дозвіл США застосовувати їхнє озброєння на території РФ є важливим з тактичного погляду, а також як знаковий прорив.

"У той час, коли адміністрація Байдена долає психологічний бар'єр, стає легше долати такі бар'єри (й іншим нашим союзникам. – ред.). Звичайно, гарантувати нічого не можна, але це добрий знак", – вважає експерт.

Тепер країни одна за одною починають дозволяти застосовувати їхню зброю на території РФ, або принаймні у цих країнах починається серйозне обговорення такого питання. Отже, важливі зрушення відбулися і відбуваються.

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ЗСУ мають перші результати

Командир батальйону "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів, що удари по РФ дають перші плоди після дозволу Заходу та США бити по території противника.

"Противник наразі об'єктивно перебуває в стані, коли вони переглядають необхідність, як треба діяти в подальшому щодо можливості окупації Харківської області, оскільки в зв'язку комплексною роботою Сил оборони і застосуванням вогневих засобів противник зазнає достатньо суттєвих втрат в усьому – і в живій силі, і в техніці, і в засобах", - прокоментував він.

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