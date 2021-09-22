Дратівливість, недосипання і апатія: що таке осіння депресія і як від неї врятуватися

Дратівливість, недосипання і апатія: що таке осіння депресія і як від неї врятуватися

Якщо нічого не робити, кажуть експерти, людину може накрити затяжна депресія.

Із настанням осінніх холодів люди починають скаржитися на поганий настрій, дратівливість, недосипання і апатію. Радість не приносить ані улюблена робота, ані посиденьки з рідними.

За словами експертів, це відбувається через брак сонця і навколишню сіріть, а якщо нічого не робити - може накрити затяжна депресія. Про це 21 вересня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Ще кілька днів тому Оксана раділа життю, але щойно осіннє небо насупилося, прийшли дощі та похолодання - хоч плач. "Настрій падає все гірше і гірше", - ділиться дівчина.

Фахівці цьому не дивуються і пояснюють, що під час сезонних змін організму доводиться перебудовувати життєві ритми. Найімовірніше, кажуть, Оксану взяла в полон осіння хандра.



Пригніченість може затягнутися на місяці, а втрата апетиту, тривожні думки, безсоння і апатія можуть перерости в депресію, вийти з якої можна буде лише із втручанням лікарів.



Арттерапевтка Юлія Поліщук радить боротися із пригніченим станом за допомогою малювання. За її словами, арттерапію восени приходить багато людей. Тих, що хандрять, - видають і кольори, і намальовані лінії.

Новини України: як врятуватися від осінньої депресії

Після малювання Оксані стало трохи легше, однак вона вирішила спробувати ще один спосіб і пішла до антистресової кімнати, в якій можна бити посуд. Пізніше дівчина поділилася, що биття посуду особисто для неї виявилося дещо дієвішим, ніж малювання.

Тим часом кубинець Рейнальдо Пауелл, який танцює чи не все життя, запевняє, що поганий настрій зникає, щойно людина стає на паркет.

"Танці - це дуже хороша терапія. Люди приходять зі своїми проблемами, але музика їх розслабляє", - каже танцюрист.

Оксана вирішила спробувати і цей спосіб. Спершу соромилася, а потім підхопила ритм і ось він - справжній порятунок від осінньої нудьги. Схоже, що латино-американські танці в її житті залишаться надовго.

Раніше вчені назвали періоди життя людини, коли вона найбільш нещасна. Для України це 43 роки для жінок і 44 – для чоловіків.

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