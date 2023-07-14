ДРГ, які вбивають цивільних, та постійні обстріли: чому і як евакуюватимуть людей з прикордоння Сумщини

Російська армія з кожним днем сильніше обстрілює прикордоння у Сумській області. Втрати поміж мирних людей - ростуть. Переселяти їх хочуть у межах громади - у відносно безпечні села.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Росіяни постійно обстрілюють прикордонні села Сумщини

Староста місцевої громади Олексій Міллер їде до прикордонного села Безсалівка. Там одразу чути звуки вибухів. Зараз тут дуже небезпечно через роботу армійської авіації, САУ та ДРГ.

Село Іскрисківщина за два кілометри від російського кордону. Його окупанти постійно обстрілюють, а тому люди звідси виїхали. Останній приліт з боку Росії зруйнував пам'ятний хрест, що поруч з усипальницею цукрозаводчиків Терещенків. Стара дерев'яна церква дивом не згоріла. Невідомому солдатові Другої світової росіяни знесло голову.

Евакуйовувати потрібно 20 тисяч людей

В селі залишилося 90 душ. Орієнтовно третина від довоєнної кількості. Але раз на тиждень сюди навіть автобус рейсовий їздить і автокрамниця. А розбиті росіянами приміщення - відразу намагаються ремонтувати.

"Вже трохи звикли: де наші, де не наші. Якщо не наші - ховаємося, всім страшно", - каже місцевий житель Сергій.

Про евакуацію з 5-кілометрової зони Сергій чув, але каже, поки що не знає, як бути.

На Сумщині майже 564 кілометри спільного з Росією кордону. Під постійними інтенсивними обстрілами - 110 населених пунктів. Деякі села розташовані буквально на лінії зіткнення. Загалом евакуації підлягає 20 тисяч людей.

Катерина Іванівна та її сусіди категорично не хочуть полишати домівку. Це при тому, що люди регулярно живуть без світла. Енергетики, ризикуючи життям, лиш полагодять пошкоджені росіянами мережі - ворог знову їх обстрілює.

Селяни прикордоння активно продають домашню худобу та птицю. За загиблу під обстрілами худобу - компенсації немає.

Евакуація з прикордоння - справа добровільна, наголошують урядники. Тих, досі не виїхав - старости опитують про подальші наміри і складають план евакуації. Хто відмовиться - має про це заявити.

Росіяни вбивають жителів прикордоння

За два останні місяці на Сумщині росіяни вбили сорок одного цивільного. Сімдесят одного поранено. Загалом, від квітня 2022 року під час обстрілів прикордоння в області загинуло 193 людини. Евакуація - вимушена.

"В останні тижні були вбиті лісники, тобто масове убивство диверсійна група зайшла і вбила, бачачи, що це не військові. Але вбили, замінували, теж саме відбувалося з енергетиками, там ЗСУ веде бої з цими диверсійними групами успішні, але втрати є", - каже голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Люди самостійно виїжджають з Сумщини

У центрі громади - місті Білопіллі подекуди вікна склять вже не вперше. Росіяни розбомбили ратушу, поліцейський відділок, їдальню. Тут колись 16 тисяч мешканців, зараз , напевно лишилася третина, адже зовсім поруч російський кордон. Околиці міста також у руїнах через постійні обстріли.

Місцеві жителі кажуть, що дотримуються правил двох стін та так ховаються під час обстрілів. Білопілля не підпадає під евакуацію, але багато людей звідси уже виїхало.

Людей евакуйовуватимуть у межах громади, щоб вони були поруч зі своїми домівками. Багато уже самостійно виїхало, оскільки бояться жити за 2 кілометри до російського кордону. Староста Вороньківського старостинського округу Людмила Мороз каже, що люди самостійно переїжджають та шукають прихистку.

"Шукають порожніх будинків, але таких, щоб придатних до життя - немає", - каже вона.

Людей евакуйовуватимуть у кілька етапів, відбуватиметься це за рахунок місцевих бюджетів.

Нагадаємо, раніше голова ОВА Володимир Артюх заявляв, що відбудеться евакуація людей, які живуть у 5-кілометровій прикордонній зоні Сумщини.

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