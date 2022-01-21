Дрифтер, який палив гуму просто посеред людей у Вінниці, вважає справу політичною: суд посадив молодика під арешт

Дрифтер, який палив гуму просто посеред людей у Вінниці, вважає справу політичною: суд посадив молодика під арешт

Громадянин Молдови вже перебуває в міжнародному розшуку за розбій.

Вінницький суд обрав запобіжний захід 23-річному хлопцеві, який разом із товаришем дрифтував іномаркою поміж людей просто на центральних площах міста. Впродовж 40 днів він перебуватиме під вартою.

Як повідомляється 21 січня в сюжеті ТСН.16:45, відео потрапило в Мережу і через безкарність порушників випадок набув резонансу. Адже відповідальності за дрифт не існує, тому хлопці кілька днів нахабно поводилися.

Коли ж поліція зупинила порушника, то з’ясувалося, що парубок – громадянин Молдови і перебуває в міжнародному розшуку за розбій. Хлопця доправили в ізолятор. Упродовж 40 діб слідчі мають екстрадувати його до Молдови. Сам порушник справу називає політичною. Мовляв, у Молдові він займався громадською діяльністю і справу проти нього сфальсифікували.

"Якби в Молдові треба було мене екстрадувати, вони б більше ніж за рік подали хоч один документ на видачу мене, ця справа - політична переслідування", - зазначив затриманий Іван Гаражков.

Вінницький суд обрав запобіжку 23-річному хлопцю, який дрифтував у середмісті

Нагадаємо, що у центрі Вінниці 22-річний водій BMW без прав влаштував дрифт-шоу посеред людної площі.

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