"Дрон для татової роти": 11-річна донька загиблого бійця зорганізувала збір на безпілотник

Одинадцятирічна Даринка зі Львова, яка втратила батька-десантника на війні, разом із друзями-однокласниками організувала збір коштів для його побратимів. Усю суму на дрон зібрати не вдалося, але решту - додав благодійний фонд, йдеться в ТСН.

Дарина Терешко принесла безпілотник у військову частину, де служив її тато - 42-річний десантник Іван Терешко. Він був командиром 5 роти 80 десантно-штурмової бригади. Загинув у травні, неподалік Попасної. “Та територія зайнята противником, евакуація загиблих не проводилася. Тіло не вдалося доставити. Те що загинув, підтвердив його побратим”, - розповідають у частині.

Аби пришвидшити перемогу і допомогти побратимам тата, 11-річна Даринка зі шкільними друзями організувала збір грошей на дрон і люди відгукнулися “Ми думали, що нам взагалі ніхто не буде відповідати і взагалі не будуть довіряти, ми ще неповнолітні діти. Є люди зі щирим серцем, які нам допомогли”, - кажуть діти.

Всі гроші школярі не назбирали, здійснити їхню мрію допоміг благодійний фонд. На безпілотнику напис – «дрон для 5-ої татової роти». “Ми передамо і будемо сподіватися, що цей дрон допоможе цю навалу відплатити за батька і зробити нашу державу вільною і незалежною”, - кажуть військові.

11-річна дівчинка зорганізувала збір, щоб допомогти військовим

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