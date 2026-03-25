Дрон летів просто над головами і вдарив біля дитсадка: шокувальні подробиці атаки на Франківськ

Напередодні Івано-Франківськ сколихнули вибухи. Російський дрон вдарив просто по центру міста. Загинуло дві людини. Шість осіб отримали поранення. Зокрема, шестирічна дитина.

Деталі про атаку на Івано-Франківськ та її наслідки, розповіла кореспондентка ТСН Алла Пас, яка була свідком вибухів.

Вибухи у Франківську

Під час повітряної тривоги кореспондентка перебувала на вулиці та на власні очі бачила та чула російський «Шахет». Він летів дуже низько просто самісіньким центром Івано-Франківська. Згодом він стрімко пішов на свою ціль. Посеред дня пролунав гучний вибух.

У центрі довкола гуляли люди. Зокрема, багато батьків з дітьми. За словами кореспондентки, налякані дорослі хапали дітей і тулитися ближче до стін будинків. Адже найближче укриття було досить далеко.

«Шахет» вибухнув поруч із міським та обласним пологовими будинками. В довколишніх будинках та обох медзакладах вибуховою хвилею повибивало понад сотню вікон.

Що відомо про жертв

Внаслідок атаки загинув 51-річний нацгвардієць та його 15-річна донька. Вони навідував маму, яка кілька днів тому народила другу дитину.

У Мережі з’явилося відео перших хвилин після удару. На кадрах видно, як поліцейський просто на вулиці надає першу допомогу пораненому. Загалом постраждалих шестеро, серед яких є 6-річний хлопчик. Стан травмованих задовільний.

Також неподалік місця «прильоту» розташований дитячий садок. За словами міського голови Руслана Марцінківа, постраждала його вихователька і одна дитина.

Ситуація у пологових будинках

У міському пологовому, який опинився найближчі до епіцентру вибуху, перебувало близько сотні людей. Половина з них — вагітні та породіллі. Коли розпочалася тривога, усіх спустили в укриття. У двох жінок якраз почалися пологи. Минулося без потерпілих.

Керівник міського перинатального центру Дмитро Цимбалюк каже, що у закладі є дитина у реанімації новонароджених, яка перебуває на штучній вентиляції

«Вона була транспортним кувезом спущена униз (в укриття — Ред.). Зараз стан дитини без погіршення», — наголосив медик.

Атака на Івано-Франківськ 24 березня

Напередодні через загрозу безпілотників в обласному центрі понад дві години тривала тривога — від 15:37 до 18:00. Близько 17:00 в Івано-Франківську пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу сил ППО.

Основною ціллю ворога була одна з адміністративних будівель у місті, але вибуховою хвилею пошкоджено пологовий будинок. На момент удару всі пацієнтки та медичний персонал перебували в укритті. Минулося без постраждалих.

Втім, у місті внаслідок атаки загинули люди — 51-річний військовий Нацгвардії з неповнолітньою донькою. Дружина загиблого народила дитину в пологовому декілька днів тому.