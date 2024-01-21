Дрон над резиденцією Путіна та потужні удари по нафтобазах – що відомо про серію атак по території РФ (відео)

Останнім часом в Росії майже щодня лунають вибухи та повідомляють про пожежі.

На території країни-агеросорки Росії все частіше трапляється "бавовна" – під ударами опиняються нафтобази, авіаремонтні заводи та об'єкти критичної інфраструктури. Один із БПЛА під час нічної атаки пролетів просто над резиденцією президента РФ Володимира Путіна у Валдаї.

Якщо ще на початку минулого року гучно було лише в основному у Бєлгородській області. То вже зараз тривожно мешканцям Смоленської, Брянської, Тульскої областей та навіть поблизу Санкт-Петербурга.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нещодавню серію атак по території Росії.

У ніч проти неділі, 21 січня, низка російських міст опинилися під атакою невідомих безпілотників. Звуки вибухів, за повідомленнями соцмереж та моніторингових каналів пролунали у Орлі, Тулі та Смоленську.

РосЗМІ заявили, що "засоби ППО" о 23:50 знищили "український безпілотник" над територією Смоленської та Тульської областей. Місцева влада заявила, що постраждалих та руйнувань немає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічні пожежі та вибухи в РФ. Російські пабліки рясніють палаючими кадрами з трьох областей

Повітряний рейд дронів у Смоленській області

У ніч на 21 січня Міноборони Росії повідомило про атаки безпілотників на Смоленську область. Нібито було дві атаки, під час яких знищили чотири дрони.

Перша атака була близько опівночі. Тоді над російською областю збили один безпілотник. Згодом росіяни заявили, що близько 1:30 за місцевим часом над територією Смоленщини збили ще три дрона.

Окупанти традиційно в усьому звинувачують Україну.

Як пише "РБК-Україна" з посиланням на спецслужби, у Смоленській області Росії був атакований авіаремонтний завод. Підприємство займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки.

За даними джерел, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

У жовтні 2023 року цей же завод атакували дрони – це також була операція ГУР Міноборони.

З відкритих джерел відомо, що на Смоленському авіаційному заводі виробляються ракети Х-59 різних модифікацій класу "повітря-поверхня". Цими ракетами росіяни часто обстрілюють Україну.

Удар по оборонному підприємству у Тулі

У Тулі, за свідченнями місцевих жителів, був приліт по оборонному підприємству "Щегловский вал". Це підтверджують джерела "Суспільного" у спецслужбах. Завод, зокрема, виготовляє зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С".

За даними росЗМІ, в Тулі збили не всі безпілотники. Був потужний вибух та пожежі в Пролетарському районі міста, де і розташований військовий завод "Щегловський вал".

Атака нафтових об'єктів біля Санкт-Петербурга

Російські нафтові об'єкти знову під ударами. У ніч проти 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів. Перед атаками місцеві мешканці почули звук безпілотників.

Як пишуть російські Telegram-канали, приблизно о 00:30 сили ППО Міноборони РФ дали повідомлення всім відповідним органам влади про появу двох безпілотних літальних апаратів, що летять у бік Петербурга. Проте понад три години їх не могли збити.

Удари дронів по нафтовому терміналу в Ленінградській області 21 січня

Близько третьої ночі безпілотники змінили маршрут і попрямували у бік Кінгісеппського району Ленінградської області приблизно вздовж річки Усть-Луга. Близько 3:20 вони атакували термінал "Новатек".

За словами очевидців, під час ударів БПЛА по терміналу в Ленінградській області там йшло навантаження на вісім суден, що ходять під прапорами Панами, Мальти, Ліберії, Габону, Греції, Маршаллових островів, Кайманових островів та Гонконгу.

Послідовні удари по нафтобазі у Брянській області

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що в ніч проти 19 січня у Брянській області посадили безпілотник, який намагався атакувати розташовані там об’єкти. Однак дрон встиг скинути боєприпас на нафтобазу у Клинцях.

Безпілотник атакував нафтобазу у Брянській області

Обійшлося без постраждалих немає, проте на об'єкті спалахнули резервуари з нафтою.

Однак вже наступного дня, 20 січня, на цій же нафтобазі знову пролунали гучні вибухи.

У Міноборони РФ відзвітували, що "ППО знищила український безпілотник" над Брянською областю. після знищення українського безпілотника над Клінцовським районом немає.

У Брянській області другий день поспіль палає нафтобаза

Цікаво, що росіяни не встигли приборкати наслідки попереднього "прильоту", як відбулася наступна атака. Так, нафтобаза, на яку припав удар раніше, палала два дні поспіль.

Дрони атакували пороховий завод у Брянській області

У ніч проти 19 січня Головне управління розвідки МОУ влаштувало чергову спецоперацію на території Росії за допомогою українських безпілотників. Дрони атакували Тамбовський пороховий завод.

За словами джерел, наслідки атаки по пороховому заводу уточнюються.

Нафтобаза в Санкт-Петербурзі під ударом

Міноборони Росії 18 січня – вперше від початку повномасштабної війни проти України – повідомило про збиття безпілотника над Ленінградською областю. Уламки БПЛА виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал".

Російські пабліки вказують, що інфраструктура порту не зазнала пошкоджень, постраждалих немає. Уламки дрона також можуть бути у Фінській затоці, що за 5 км від терміналу.

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Попередньо встановлено, що безпілотник був літакового типу з розмахом крил 6 м та поршневим двигуном.

Атака безпілотників по нафтобазі в російській Ленінградській області є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Йдеться про операцію ГУР "із залученням сучасних українських засобів". Нині триває збір даних, втім вже відомо про підтверджені влучання по цілях.

Як кажуть джерела, відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області є "у зоні досяжності українських сил".

Зброя – вітчизняного виробництва

Як заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, по нафтобазі в Ленінградській області (Росія) вдарили дрони українського виробництва. Вони пролетіли понад 1200 кілометрів.

Він зазначив, що Україна вже продемонструвала здатність виготовляти БпЛА, вартість яких становить від 350 доларів. Ця техніка справді може літати на досить великі відстані.

"Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі", – сказав Камишін.

БПЛА пролетів просто над резиденцією Путіна у Валдаї

Під час атаки по нафтобазі в Санкт-Петербурзі, що сталася вночі проти 18 січня, один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна.

Відомо, що резиденцію диктатора Володимира Путіна і територію навколо особливо активно прикриває російська ППО.

Але джерело "РБК-Україна" наголосило, що українські Сили оборони постійно працюють над покращенням технічних можливостей безпілотників, що дозволяє їм досягати російських тилових регіонів.

Буданов про удари в тилу Росії

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував нещодавні удари по критичних об'єктах на території Росії.

"Ми не передбачаємо кардинальних змін найближчим часом. Все, що ми зробили, ми будемо робити й надалі", - сказав очільник ГУР.

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