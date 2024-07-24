БПЛА невстановленого типу: чим РФ атакувала Київ та коли може вдарити знову

РФ атакує Київ дронами невстановленого типу. Про це стало відомо після атаки столиці 20 липня. Повідомляється, що нетиповий безпілотник летів на наднизькій висоті 20-30 метрів та був збитий у столиці.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно це був новий дрон-камікадзе та чи змінив ворог тактику завдавання повітряних ударів.

Новий метод атак російських дронів

Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що ворог і раніше застосовував схожу тактику використання засобів повітряного нападу, щоб обійти нашу систему ППО.

"Один з них – використання малих та наднизьких висот, коли засіб для повітряного нападу має можливість використовувати функцію "огинання рельєфу місцевості". Вже декілька місяців поспіль, росіяни активно реалізують саме цей метод. Вони модернізували свої засоби повітряного нападу. Тому зараз почали активніше використовувати такі технічні прийоми", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Росія атакувала Київ дроном невстановленого типу / Фото: defence-ua.com

Як та чим ворог вдосконалює ракети

Військовий експерт додає, що про застосування такої тактики стало зрозуміло після масованої атаки 8 липня, коли ворог вдарив ракетами по лікарні "Охматдит" у Києві.

"Тоді ворог застосовував крилаті ракети, на яких встановили альтиметри (висотоміри). Пристрій дозволяє керувати польотом ракети з огинанням рельєфу місцевості. Звісно, що це дуже непроста функція, вона складана у виконанні, але досить ефективна. Що ми, на жаль, побачили після влучання в "Охматдит". До цього у нас не виникало проблем зі знищення крилатих ракет, навпаки, навіть була дуже висока ефективність їх збивання", – пояснює Ігор Романенко.

Він додає, що росіяни також ставлять на крилаті ракети теплові пастки, що ускладнює роботу для наших зенітно-ракетних комплексів, які використовують для ураження ворожих цілей ракети з боєголовками інфрачервоного самонаведення.

Також, за словами військового експерта, росіяни ставлять на крилатих ракетах пристрій, який стає перешкодою для ракет нашої системи ППО, які використовують для цього радіолокаційні боєголовки самонаведення.

"Окрім цього, на ракету ставлять висотомір, щоб вона рухалась на максимально низькій від землі висоті. Звісно, це не означає, що ракета буде врізатися в щогли високовольтних ліній або ж у висотні споруди, хмарочоси. Завдяки цьому пристрою, крилата ракета може вимірювати висоту під собою та попереду, а також змінювати висоту при потребі, маневрувати", – пояснює військовий експерт.

Зруйнований корпус "Охматдиту". Фото Олега Голубченка

Модернізують ударні дрони

Романенко додає, що вперше ворог реалізував такий підхід в повітряних атаках на малій висоті саме 8 липня, а також під час послідуючих атак крилатими ракетами.

"Оскільки все це росіянам вдалося реалізувати на крилатих ракетах, то у мене не виникає сумніву, що теж саме ворог відпрацював і на "Шахедах". Вони й так дуже низько літають, а з використанням спецзасобів – це ще більше ускладнює ситуацію. За рахунок таких підходів, ворожі ударні дрони стають більш ефективними і їм вдається проходити через нашу систему ППО", – розповідає Ігор Романенко.

Ракетний удар по Охматдиту! Історії постраждалих з дитячої лікарні

Потрібна допомога від українців

Експерт запевняє, що наші фахівці ППО вже пристосовуються до таких підступних дій ворога. Але знищувати ворожі цілі їм можуть допомагати звичайні українці.

"Нашим громадянам варто скачувати на телефони застосунок єППО. Він має бути у кожного українця, щоб знімати польоти будь-яких повітряних засобів. Все це автоматично можна надсилати до найближчої ППО. Це дуже важливо. На жаль, локаційних станцій, які виявляють ворожі цілі, по всій Україні не поставиш. А ворог прокладає свої маршрути, саме там, де їх немає. Тому українці можуть допомагати нищити російські дрони та ракети. Все, що потрібно – зняти на телефон проліт ракети або дрона та відправити до ППО. Це направду, дуже допоможе", – зауважує Ігор Романенко.

Розвідувальний чи ударний дрон?

А щодо дрона невідомого типу, який збили над Києвом, то військовий експерт каже, що імовірно це був дрон-камікадзе.

"Тут варто уточнити, що назва "дрон-камікадзе" – народний вислів. На мові військових – це баражуючий боєприпас або БПЛА, який має бойову частину і застосовується через самоліквідацію, тому і камікадзе. Є безпілотні апарати, які доходячи до цілі роблять скиди чи пуски бойової частини і повертаються на базу, а є ті, що самонаводяться та знищуються під час підриву бойової частини. Щодо дрону невизначного типу, який збили у Києві, то наразі я не можу сказати, що саме це було, бо ще замало зібрано інформації. Але гадаю, що це був все ж удосконалений ударний дрон-камікадзе. Свої розвідувальні БПЛА росіяни намагаються тримати на висоті двох кілометрів, щоб не було можливості збити їх зі стрілецької зброї", – запевняє Ігор Романенко.

Ворог зібрав на одному аеродромі до 30 стратегічних бомбардувальників / Фото: Вікіпедія

Готуємось до масованого ракетного удару

Експерт каже, що є висока ймовірність того, що РФ готує черговий масований ракетний удар по Україні.

"Для цього є всі ознаки, передусім організаційні. Близько 30 стратегічних бомбардувальників зараз зосереджено на аеродромі "Олєнья", до якого ми поки що не можемо діставати. Це бомбардувальники Ту-95МС – носії відповідних ракет та Ту-22М3, які є носіями застарілих ракет Х-22, вони мають дуже високу швидкість і з ними важко боротися нашим засобам ППО. Тому є висока вірогідність, що ворог, у разі наявності ракет, може підіймати, наприклад, до 10 бомбардувальників та додати "Шахедів", щоб виконати масований удар", – зазначає Ігор Романенко.

Поведені на датах

Експерт не виключає, що ворог може готувати ракетний удар до якоїсь важливої дати, наприклад, до Дня незалежності України – 24 серпня.

"У Путіна, як ми вже знаємо, полюбляють різні дати та цифри. Тому нам потрібно бути готовими до таких дій противника. Бо росіяни навіть під час війни намагаються виконувати певні дії саме під відповідні дати, щоб потім використовувати все це з пропагандистською метою", – підсумовує Ігор Романенко.

Новини ТСН 08:00 1 червня. Нічна масована атака дронами та ракетами!

Раніше ТСН.ua розповідав про активність ДРГ на Сумщині та ворожі БПЛА над Києвом: чого очікувати від Путіна далі.

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