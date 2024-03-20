“Дрон показував мені, куди повзти!”: боєць бригади “Буревій” розповів про поранення в бою

Після того як ЗСУ вибили окупантів з Київської області, Юрій Маленок підписав контракт з бригадою, яка згодом отримала назву "Буревій". На одному із завдань він отримав важке поранення, після чого проходив важку реабілітацію.

Попри можливість більше не воювати, вирішив залишитися в армії. Як саме він отримав поранення, військовий на позивний "Артист" розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua.

За його словами, під час одного бойового завдання стався обстріл. Один уламок влучив в ногу і пробив п’ять сантиметрів кістки. Тоді над головою почав літати дрон. Військовий каже, вже почав прощатися із життям.

“Чую літає дрон. Я думаю все, мені ж*па. Зараз скид, я з цієї ями не виберусь. Я перевернувся на живіт і лежу – може подумають, що я вже задвохсотився. А дрон такий вниз – наверх, вниз – наверх прямо наді мною. Думаю, була не була, повертаюсь і махаю. І це були наші хлопці, показували мені, куди повзти, тому що я почав губитися в дорозі. А тут вже було мінне поле і вони мені показали, що туди не треба, отак лізь”, – розповів Юрій Маленок.

Він переніс вже дев’ять операцій за рік, але кістка досі не заросла.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць "Артист": Що змінити в армії? Не красти! Все має працювати на фронт!

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