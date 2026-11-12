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Дрон влетів просто у квартиру, жінка загинула на місці: нові подробиці кривавої атаки на Київ — відео
Росіяни атакували багатоповерховий житловий будинок: на місці трагедії загинула 44-річна жінка.
Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в столиці. Вже відомо про одну загиблу і п’ятьох потерпілих. На рівні від третього до шостого поверху дев’ятиповерхівки сталося масштабне загоряння і руйнування.
Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук побувала на місці російського удару.
Люди, які живуть у Солом’янському районі Києва, кажуть, що в них часто лунають вибухи. У ніч трагедії вони спали, коли почули «приліт» у сусідній будинок.
«Епіцентр "прильоту" — 5-й поверх 9-поверхового житлового будинку. Уся квартира вигоріла. На місці трагедії загинула 44-річна жінка. "Приліт" стався на боковій стороні будинку», — каже кореспондентка ТСН.
На місці події працюють рятувальники, медики та поліція. Поруч розгорнули штаб, де постраждалі можуть отримати психологічну допомогу та подати документи для компенсації.
Нагадаємо, зранку у четвер, 12 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. Столицю сколихнули вибухи. Стались влучання.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КРЕМЛЬ атакує КИЇВ під ЧАС ПЕРЕМОВИН! ВІТКОФФ з КУШНЕРОМ в МОСКВІ! | ТСН 10:00 12 листопада