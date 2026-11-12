ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
748
Час на прочитання
1 хв

Дрон влетів просто у квартиру, жінка загинула на місці: нові подробиці кривавої атаки на Київ — відео

Росіяни атакували багатоповерховий житловий будинок: на місці трагедії загинула 44-річна жінка.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Наслідки удару по житловому будинку в Києві

Наслідки удару по житловому будинку в Києві / © ТСН

Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в столиці. Вже відомо про одну загиблу і п’ятьох потерпілих. На рівні від третього до шостого поверху дев’ятиповерхівки сталося масштабне загоряння і руйнування.

Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук побувала на місці російського удару.

Люди, які живуть у Солом’янському районі Києва, кажуть, що в них часто лунають вибухи. У ніч трагедії вони спали, коли почули «приліт» у сусідній будинок.

«Епіцентр "прильоту" — 5-й поверх 9-поверхового житлового будинку. Уся квартира вигоріла. На місці трагедії загинула 44-річна жінка. "Приліт" стався на боковій стороні будинку», — каже кореспондентка ТСН.

На місці події працюють рятувальники, медики та поліція. Поруч розгорнули штаб, де постраждалі можуть отримати психологічну допомогу та подати документи для компенсації.

Нагадаємо, зранку у четвер, 12 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. Столицю сколихнули вибухи. Стались влучання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КРЕМЛЬ атакує КИЇВ під ЧАС ПЕРЕМОВИН! ВІТКОФФ з КУШНЕРОМ в МОСКВІ! | ТСН 10:00 12 листопада



Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie