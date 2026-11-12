Наслідки удару по житловому будинку в Києві / © ТСН

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Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в столиці. Вже відомо про одну загиблу і п’ятьох потерпілих. На рівні від третього до шостого поверху дев’ятиповерхівки сталося масштабне загоряння і руйнування.

Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук побувала на місці російського удару.

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Люди, які живуть у Солом’янському районі Києва, кажуть, що в них часто лунають вибухи. У ніч трагедії вони спали, коли почули «приліт» у сусідній будинок.

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«Епіцентр "прильоту" — 5-й поверх 9-поверхового житлового будинку. Уся квартира вигоріла. На місці трагедії загинула 44-річна жінка. "Приліт" стався на боковій стороні будинку», — каже кореспондентка ТСН.

На місці події працюють рятувальники, медики та поліція. Поруч розгорнули штаб, де постраждалі можуть отримати психологічну допомогу та подати документи для компенсації.

Нагадаємо, зранку у четвер, 12 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. Столицю сколихнули вибухи. Стались влучання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КРЕМЛЬ атакує КИЇВ під ЧАС ПЕРЕМОВИН! ВІТКОФФ з КУШНЕРОМ в МОСКВІ! | ТСН 10:00 12 листопада

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