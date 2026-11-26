Наслідки атаки по Харкову / © ТСН

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На світанку, коли люди спали, російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові.

Зараз місто оговтується після чергового ранкового обстрілу ворожих дронів. Близько п’ятої ранку ворог вдарив по місту безпілотниками.

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Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

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Влучання у 15-й поверх в Новобаварському районі: загинули чоловік та жінка

Один із безпілотників поцілив у 16-поверховий житловий будинок у Новобаварському районі. Він влучив у квартиру на 15-му поверсі — там якраз жило подружжя, кажуть сусіди. І чоловік, і жінка загинули.

Володимир, знайомий загиблого подружжя: «Хороші люди, 38 років. Вони спали вже, у спальню влетів…»

Після влучання у багатоповерхівці спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, бойова частина дрона не здетонувала, проте зайнявся його паливний бак. Вогонь вщент знищив оселю та пошкодив кілька сусідніх квартир. Окрім загиблих чоловіка та жінки, є постраждалі.

Юлія, харків’янка: «Так, спочатку нас не пускали пожежники, а потім пішли прибирати всю цю пожежу. Повністю квартира згоріла, повністю все згоріло, дві людини загинуло».

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Атака на Холодногірський район та завершення рятувальних робіт

Ворожий безпілотник ударив і по Холодногірському району — там пошкоджені будівлі лікарні, спортивного закладу, торговельні об’єкти, АЗС, приватні будинки, дорога, і теж є постраждалі.

Ігор Терехов, Харківський міський голова: «Харків під обстрілами. Відбулося влучання двох "шахедів". Перший "шахед" вдарив по Холодногірському району міста Харкова. Пошкоджене офісне приміщення, спортивний заклад. Крім цього, влучання в дорогу, в дорожнє покриття».

На місцях влучань продовжують працювати всі екстрені та комунальні служби. Пошуково-рятувальні роботи вже згорнули — під уламками людей немає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ГЕНЕРАЛ ДУКА ЗНОВУ В СУДІ! Масові ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА В МІСТАХ | ТСН 11:00 26 листопада

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