Дрон влучив у 22-й поверх будинку: що відомо про масований обстріл Одеси та коли у місті повернуть світло

Наслідки атаки на Одесу / © ТСН

Росіяни у ніч проти 17 лютого атакували Одесу. Ворог обстрілював місто ударними дронами кількома групами, цілячись по енергетичних підстанціях та житлових кварталах. Внаслідок обстрілів троє людей дістали поранення, а місто знову занурилося у темряву.

Подробиці нічного терору — у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Обстріл гаражного кооперативу в Одесі

Двоє чоловіків наразі перебувають у лікарні. Вони працювали охоронцями в гаражному кооперативі й під час атаки просто не встигли дістатися укриття. Ще одній жінці медики надали допомогу на місці.

На місці влучання у гаражний кооператив — згарище. Автівки згоріли всередині боксів, від складу шин залишилися лише металеві корди. Пожежа охопила понад 300 квадратних метрів. Також вогнем знищено продуктовий магазин та пошкоджено станцію техобслуговування.

В Одесі дрон влучив у 22-й поверх

Росіяни скеровували «Шахеди» на низьких висотах. Один із безпілотників врізався у балкон на 22-му поверсі сучасного житлового комплексу. Потужний вибух пошкодив фасадну обшивку, уламки стін посипалися вниз. Лише дивом мешканці квартири не постраждали.

Іон, мешканець будинку: «З сином спав, підскочили, тому що бахнуло так, що я на нього зверху налетів і прикрив, думав, аби нас хвилею не збило. Після цього зникло світло, пропала вода та вимкнулося опалення. Було страшнувато та гучно дуже. Мій брат мешкає на 18-му поверсі в сусідньому будинку, то він думав, що потрапило до нього — будинок ходив ходуном».

Рятувальники ДСНС працювали на місці до ранку. Психологи надавали допомогу мешканцям, які перебували у стані сильного шоку.

Марина Аверіна, речниця ГУ ДСНС Одещини: «На щастя, обійшлося без пожежі в житловому будинку та без постраждалих саме там. Люди дуже злякалися, були в різному емоційному стані. Понад 50 рятувальників ліквідовували наслідки атаки».

Енергетичний колапс: світла не буде три дні

Головною ціллю ворога знову став енергетичний об’єкт. Після вибухів у значній частині міста зникли електроенергія, вода та опалення. Енергетики попереджають: швидкого відновлення не буде. Через значні пошкодження устаткування, яке вже було понівечене обстрілами минулого тижня, у деяких районах світло обіцяють повернути лише через три доби.

Критичну інфраструктуру — лікарні та насосні станції — намагаються заживити першочергово, аби повернути місту воду та тепло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗНИКЛО СВІТЛО, ВОДА І ОПАЛЕННЯ! ОДЕСІ не ВДАЛОСЯ БЕЗСЛІДНО ВІДБИТИ АТАКУ