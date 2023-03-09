Дрони-камікадзе над Житомирщиною: очільник ОВА розповів про наслідки влучань

У Житомирі було влучання в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

У ніч проти 9 березня російські дрони-камікадзе атакували Житомир, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

В ефірі "1+1" в рамках загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко розповів про наслідки влучань.

За його словами, до Житомира долетіли два дрони-камікадзе, які були промарковані написом “Герань”, яким російські окупанти маскують безпілотники Shahed 136 іранського виробництва.

Також читайте Масований ракетний удар Росії по Україні 9 березня: всі подробиці

“На жаль, було влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих, на щастя, немає. На момент влучання у нас 150 тисяч людей залишились без електропостачання. Станом на 12 годину ми відновили електропостачання для 60 тисяч абонентів, ще 89 тисяч залишаються без електропостачання”, - повідомив Віталій Бунечко.

Голова ОВА зауважив, що ситуація після атаки дронів важка, але повністю контрольована.

“У нас на 100% забезпечується електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури, в нас повністю забезпечені електропостачанням всі лікарні. Ми дуже швидко відновимо енергопостачання в нашому регіоні”, - пообіцяв він.

Нагадаємо, вночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже 7 годин. У Києві прогриміли вибухи. Ракета влучила в обʼєкт інфраструктури.

Читайте також: