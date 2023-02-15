Дрони-камікадзе українців несуть “бімби” ворогам: морпіхи показали знищення танка таким малюком

Маленькі, прудкі та смертельно-небезпечні для ворогів - це про дрони-камікадзе, які наші бійці з морської піхоти використовують на передовій. “Пташка”, яка може нести до кілограма вибухівки, використовується лише раз, але завдяки дешевому дрону можна спалити, наприклад, російський танк, йдеться в ТСН.

Ці дрони зроблені, аби загинути разом з ворогами чи принаймні ворожою технікою. Камікадзе, в залежності від модифікації, може нести на собі до кілограма вибухівки. “Це один з варіантів, який використовується, осколочний, який ми робимо, саморобні вони. Додатково встановлюється електродетонатор, щоб коли дрон чогось торкався і був вибух. Найбільше, що він може, знищити танк, знищити групу піхоти”, - розповідає морський піхотинець 35 бригади на псевдо “Гагарін”.

Вартість такого камікадзе в середньому становить пів тисячі доларів - з мінусів, летить не надто далеко, кермувальники мають бути не далі як за 3 кілометри від місць боїв та скупчень противника, але ж виявити його значно складніше, аніж ті іранські дрони, які застосовує проти нас агресор. “Ворожі засоби протидії важко бачать його, він літає на таких частотах, ворог бачить його як мобільний телефон, він цілком краще, ніж інші дрони. Тягнути він може до кілограма вибухівки і на великі відстані”, - розповідають пілоти.

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Морські піхотинці розповідають про своє наразі найкрутіше полювання, як спалили ворожий танк. Цей момент на відео зняли з того самого дрона - камікадзе над побитими полями летить в місце, де йде гарячий бій. Ворожий танк стріляє по нашій піхоті, а дрон облітає панцирника, роздивляється, і залітає ззааду. “Оператор бачить, як відбувається реальний бій, де танк противника працює щодо нашої піхоти і завдання піхоти - подавлення танка, оператор проводить дорозвітку, встановлює ціль та починає по ній працювати”, - показують військові.

Для виготовлення вибухівки морпіхи частково використовують залишки збитих іранських дронів, ці пристрої жартома називають “бімбами”. Життя такого камікадзе коротке, але зазвичай яскраве. “Він летить в один кінець і завдання повернутися додому в нього немає. В нього така задача – вмерти за Україну”, - кажуть морпіхи.

Є і додаткова функція не прописана розробниками - іноді на дроні можуть переказати вітання російським окупантам.

Інсайди від пілотів дронів-камікадзе: на що здатні маленькі українські "пташки"

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