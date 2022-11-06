Дрони-камікадзе з Ірану і снаряди з КНДР: чим Кремль може розраховуватися за поставки

У Києві вважають неправдивою заяву Ірану про надання дронів Москві нібито ще до повномасштабного вторгнення і попереджають про наслідки для пособників терористів. Тим часом, аналітики Інституту вивчення війни розповіли, чим Кремль може розраховуватися з іранською владою за поставки.

"Частина про ракети абсолютно неправдива, частина про дрони - правдива, ми надали обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до війни в Україні", - врешті визнав глава МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан.

Українські дипломати відповідають, навчені вірити лише фактам, тому продовжать робити все, аби унеможливити використання іранської зброї для вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури. У своєму зізнанні Тегеран збрехав, наголошує президент України, бо постачань вочевидь було більше, ніж визнали. "Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав трохи та ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми достеменно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать", - заявив він.

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Зеленський нагадує Ірану про відповідальність за підтримку країни-терористки. Літак із імовірно новою партією іранських дронів приземлився у Москві цього тижня. Тож у Сполучених Штатах кажуть, готують із союзниками нові санкції за постачання зброї, щоправда, коли саме їх запровадять, наразі невідомо.

Тим часом, Інститут вивчення війни повідомляє, Іран вже використовує залежність Москви від поставок дронів-камікадзе. Все, аби звернутися по допомогу з розвитку своєї ядерної програми. "Прохання про допомогу в ядерній сфері і визнання поставок безпілотників - обидва є показниками того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, у яких вони будуть рівноправними партнерами", - зазначили там.

Тим часом, ще один російський союзник, вперше з початку пандемії поновив залізничний рух між країнами. На супутникових знімках видно, як з Північної Кореї вирушив до Росії поїзд з трьох вагонів. Поставка сталася за два дні потому, як Сполучені Штати попередилиЮ що КНДР готується передати країні-агресорці артилерійські снаряди. Якщо у поїзді з Північної Кореї таки були вони, то вже відомо - чим могла розрахуватися Москва. Російська ветеринарна служба повідомила про відправку до КНДР трьох десятків породистих коней. Надто вже цих тварин полюбляє диктатор Кім Чен Ин, який у попередні роки витрачав на закупи російських коней тисячі доларів.

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