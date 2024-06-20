Дрони кошмарять Росію: деталі атаки на нафтобази та НПЗ (відео)

Росії дуже не пощастило в ніч проти 20 червня. Там сталося якесь нашестя безпілотників, дрони напали одразу на кілька регіонів, пожежники не можуть приборкати вогонь, а росіяни тим часом допомагають наводити дрони.

Що там коїться зараз і куди влупили БпЛА, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Куди влупили безпілотники?

Розпочнемо зі “смаколика” — в Росії палає.

Отак горить нафтобаза в Тамбовській області РФ. Повідомляють, що палає резервуар Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі. За даними Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе. Як бачимо, відповідь за удари по нашій енергосистемі не змусила на себе чекати. Крім цього, невідомі дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї і нафтобазу у сусідньому селищі Енем.

Що каже місцева “влада”?

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що під атаку потрапило місто Слов’янськ-на-Кубані. Внаслідок цього повністю зруйнований приватний будинок, загинула місцева жителька. Водночас, Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що інформація про пожежу на Афіпському НПЗ нібито не є достовірною, хоча низка російських ЗМІ писали про протилежне та й відео місцевих жителів говорять самі за себе.

А тим часом очільник республіки Тахтамукайського району в Адигеї Мурат Кумпілов повідомив, що о 6-й ранку в Енемі рятувальники загасили пожежу, її площа склала 400 квадратних метрів. Постраждалих немає. А в Енемі розташована нафтобаза “Лукойл-Югнафтопродукт”. Та що цікаво, росіяни перейшли на новий рівень і цього разу здивували: вони власноруч вирішили скерувати дрони в потрібне місце й підказують, куди саме треба вдарити наступного разу.

В Міноборони РФ мовчать! Безпілотники роблять, що хочуть

Ну а поки росіяни наводять безпілотники на свої нафтобази, в Міноборони РФ — тиша. У щоденному зведенні про атаку ні слова, хоча губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, сміливо припустив, що нафтобаза вибухнула таки через дрони, а не щось коротнуло, мовляв, безпілотники зірвалися у повітрі. Уламки, до речі, ще збирають по області.

Але останнім часом російським нафтобазам дуже не щастить. Напередодні, в ніч проти 18 червня безпілотники атакували нафтоналивні термінали в Ростовській області РФ, там пожежу не могли побороти дві доби, а може й досі горить — росіяни правду розкривати говорити про це не дуже хочуть.

Про те, що атака була масштабною і завдала значної шкоди, свідчать відео з місця подій, що з'явилися в ніч проти 19 червня. Термінал “Азовпродукт” був повним, тож після атаки дрона там одразу почалася пожежа. Другий термінал виявився порожнім.

Потужну пожежу вдалося локалізувати, але не загасити до кінця. Згодом місцева влада повідомила, що сталася розгерметизація другого резервуара. На місцевому Telegram-каналі також з'явилося відео, зняте безпосередньо на самій нафтобазі. Той, хто знімає за кадром, можливо, працівник нафтобази, або пожежник, детально розповідає, що безпілотників було три. Один врізався в драбину на резервуарі й не пробив його, другий пройшов занадто високо, збивши огорожу, а третій влучив просто в ціль, пробивши резервуар і пошкодивши уламками резервуар за ним, після чого почалася пожежа.

Деталі атаки

Джерела українських журналістів у спецслужбах кажуть, що ця атака — справа рук Служби безпеки України, саме вони атакували нафтобази “Азовская” і “Азовнефтепродукт” у Ростовській області РФ й до слова, обидві нафтобази налічують 22 резервуари з паливом.

Хто стоїть за атаками?

Ще одну нафтобазу атакували в Темрюкському районі Краснодарського краю близько опівночі тієї ж ночі. Місцеві жителі повідомляли про заграву і вибухи, але офіційної інформації від влади не надійшло. Пізніше з'ясувалося, що атаковано було термінал із перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ “Югнефтехимтранзит” у селищі Чушка. Там виникла пожежа, було пошкоджено трубопровід і технічні приміщення.

Джерела видання “Фокус” в спецслужбах підтвердили, що нічні пожежі на нафтобазах у Ростовській області — це спецоперація СБУ. Там зазначили, що такий приємний інцидент — не останній. І СБУ й надалі “вводитиме дронові санкції” проти російського нафтопереробного комплексу та зменшуватиме економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України.

Нагадаємо, що від початку 2024 року під удар дронів у Росії потрапили кілька підприємств нафтового сектора, через що на деяких НПЗ перестали працювати установки первинної переробки нафти. За даними Reuters, у першому кварталі свої потужності зупинили щонайменше сім російських заводів. Через атаки на НПЗ Росія збільшила закупівлі бензину в Білорусі, а також попросила про постачання Казахстан. Президент України Володимир Зеленський називав атаки на НПЗ відповіддю на удари російських військ по енергетиці України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічна АТАКА на Україну! ПОШКОДЖЕННЯ в 4 областях! А ще ЗБИТО РАКЕТИ, яких НЕ фіксували

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