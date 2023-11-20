Дрони-мисливці та "Вампіри": захисники України розповіли, як безпілотники "полюють" на окупантів

Ударні дрони можуть нищити окупантів на рівні з артилерією.

Українські захисники на Бахмутському напрямку активно знищують окупантів та їхню техніку за допомогою безпілотників.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

ТСН побувала біля лінії фронту, де оператори коптерів прикордонного загону захищають Україну від російських окупантів. Керівник підрозділу аеророзвідки на позивний "Кажан" до повномасштабного вторгнення росіян у війську знімав з коптера переважно навчання загону прикордонників. Коли 24 лютого росіяни колонами важкої техніки посунули на ділянці біля Новотроїцького, його коптер став ударним.

Робота українського дрона

"Доводиться працювати постійно під ворожим РЕБом. Якщо є вітер, то це обмеження для коптера, але на це не маємо звертати уваги, тому що ворог цим користується і за непогоди він сунеться", - каже оператор дрону "Вовк".

На фронті прикордонники, окрім гранат і вогів, застосовують і саморобні боєприпаси, надруковані на 3D принтері.

Нині підрозділи навчаються на "Вампірах" українського виробництва. Ці дрони оснащені тепловізором, що дозволяє ефективно працювати вночі. Бійці, які стоять на передній лінії оборони нині оголошують збори більше на ударні FPV-дрони, адже вони дешеві та дієві. І на рівні з артилерією можуть зупиняти ворожі штурми

Поширення новітніх технологій змушує українські підрозділи перелаштовуватись. Пілоти БПЛА обходять ворожі ППО і продавлюють російські РЕБи, які ховають від менших пташок роботу своїх гармат. Так само і ворог вчиться у нашого війська, коли бачить ефект від зміни тактики боїв.

Прикордонники також опановують дрони-мисливці. DroneHunter ловитиме ворожі "Орлани", "Зала" та "Шахеди" за допомогою сітки.

Український дрон

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дрони УКРАЇНСЬКОГО виробництва змінюють тактику на полі бою!

Нагадаємо, в Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби з "Шахедами".

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