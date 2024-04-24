Дрони СБУ уразили НПЗ у Смоленській області РФ - спалахнуха потужна пожежа

На російських базах зберігалось 26 тисяч кубометрів нафти, яка згоріла після атаки БПЛА.

Дрони СБУ вдарили по нафтобазах (НПЗ) "Роснєфти" Ярцево і Роздорове Смоленської області Росії.

Про це виданню ТСН.ua стало відомо із поінформованих джерел.

"Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області. Цієї ночі "Роснєфть" недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської обл. рф. За даними джерел, цю "бавовну" влаштували дрони СБУ", - розповіли нам.

За словами співрозмовника, на цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів нафти. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", - зазначило джерело.

Нагадаємо, вночі 24 квітня безпілотники атакували НПЗ у Смоленській області, у Воронежі, а також тракторний завод у Липецькій області.

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