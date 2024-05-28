"Дроном пахне": у Підмосков'ї і Луганську прогриміли вибухи, окупанти нюхали уламки

Невідомий дрон знову завітав до Підмосков’я і навів там такого галасу, якого не було вже дуже давно.

Черговий прицільний удар по ворожому аеродрому! ЗСУ дістали до летовища у тимчасово окупованому Луганську. Рашисти волають, що це була нова зброя, яку тільки-но випробували американці. Але гучно було і в Росії, а саме в Московській області. Там місцеві шукали дрон, потім ракету і навіть нюхали уламки.

Детальніше про наслідки нового успішного удару по окупантах у Луганську, яку нову зброю могли застосувати ЗСУ, що ж таке вдарило по Московській області і навіщо росіяни нюхали уламки – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.ua.

ЗСУ вдарили по Луганську

Такого у Луганську вже давненько не було! Як повідомляють місцеві пропагандистські пабліки, вибухи у місті почали лунати пізно ввечері 27 травня. Близько 10-ї вечора про це заговорив і гауляйтер Луганщини Леонід Пасічник:

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"Українські націоналісти завдали чергового ракетного удару по Луганську касетними боєприпасами. Внаслідок атаки почалося займання. На місце виїхали співробітники МНС, правоохоронних органів та медики. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Тримаю ситуацію на особистому контролі".

Ближче до опівночі там нібито стався ще один масштабний "приліт" по околиці окупованого обласного центру. Місцеві зафільмували, як поряд із містом виріс величезний червоний полум’яний "гриб". Ну що тут сказати, це ну дуже гарно.

"Приліт" у Луганську / Скриншот

Куди ЗСУ влучили в Луганську

А головне, що ЗСУ поцілили по ключовому для ворога військовому об’єкту. OSINT-фахівці майже одразу визначили місце "прильоту" – Луганський аеродром. Перший удар припав по об’єктах колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу. До 2014 року училище готувало українських авіаторів, а від 2022 року там засіли рашисти і відтоді використовували об’єкт як власну базу.

У Мережі вже є відео наслідків другого "прильоту", яке зняли просто з летовища. Там все без винятку у вогні, утім сказати, чи були пошкоджені літаки – неможливо.

Охоплене вогнем летовище в Луганську / Скриншот

Фахівці уточнюють, що авіація могла бути і не першочерговою ціллю ЗСУ, адже на подібних об’єктах завжди розташована ворожа ППО. За допомогою супутникових знімків та гугл-мап можна дійти висновку, що били по квадрату, де у рашистів і мав стояти зенітно-ракетний комплекс – можливо, і передовий російський ЗРК С-400, – такий, як прикривали аеродром "Бельбек" під Севастополем, і аеродром у Джанкої.

Тим часом OSINTери показали приблизне місце ураження ATACMS, яке припадає на позицію ЗРК С-300/400.

OSINTери показали приблизне місце ураження ATACMS, яке припадає на позицію ЗРК С-300/400

Чим вдарили ЗСУ

Наразі у Мережі дискутують, чим могли вдарити ЗСУ. Насправді Сили оборони уже неодноразово били по російських військових об’єктах у Криму та на окупованих півдні та сході американськими ракетами ATACMS. Утім, рашисти волають, що цього разу Україна вдарила іншою зброєю:

"Для тих, хто ще не знає. Противник не вперше застосовує ER GMLRS. Дальність – від 150 до 250 км. Ми їх фіксуємо візуально та за звуком. Це не ATACMS і не звичайні GMLRS".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Это ракета?! А оно горячее?!" В Підмосков'ї і Луганську прогриміли вибухи! Рашисти нюхали уламки!

Окупанти у розпачі

До того ж російські військкори знову ниють та кидають пред’яви командирам, які ніяк не зрозуміють, що українські Himars – це дуже потужна зброя, яку треба нищити перш за все. Ну а Росія раз за разом "провтикує" удари Himars.

Варто зазначити, що Україна отримала від партнерів близько 40 Himars і ще 27 M270 GMLRS. При цьому за два роки війни Україна втратила лише один Himars і жодної M270.

Himars

А ось про яку ракету трублять рашисти. Як писало видання Defence Express, ця модифікація ракет GMLRS для американських РСЗВ Himars та М270, які є на озброєнні України. Варто сказати, що компанія Lockheed Martin, яка їх розробляє та виробляє, наприкінці 2023 року ще проводила випробування цієї ракети. Модифікація ER мала стати більш далекобійною і бити щонайменше на 150, а то і на 250 км. Стара ж версія GMLRS била лише на 80 км.

Російські моніторингові пабліки повідомляли, що Луганськ атакували Himars з Краматорська. Між містами приблизно 130 км. Українські військові удар по Луганську на момент запису не коментували, тож чим точно били ЗСУ по окупантах та які втрати у рашистів – невідомо.

Одне ж точно зрозуміло: рашистам не місце на українській землі, а Сили оборони знайдуть і знищать кожного окупанта. І для ЗСУ кордонів не існує.

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Атака по Підмосков’ю

28 травня невідомий добрий дрон знову завітав до Підмосков’я і навів там такого галасу, якого не було вже дуже давно. Російські пабліки пишуть, що російська ППО збила дрон над підмосковною Балашихою. Внаслідок падіння уламків двоє жителів постраждали. Ну от навіщо збивали? Летів собі дрон, та й летів! Але, як ми всі добре знаємо, ніхто так не бомбить Росію, як її власна ППО. Очевидці опублікували відео уламків, які попадали їм на голову. Уламки виявились частиною від російської ракети ППО "Панцир-С1":

"Уламок боєприпасу, що впав у підмосковній Балашисі. UPD. На фото, мабуть, розгінний блок російського ЗРПК "Панцир-С1".

Уламок від російської ракети ППО "Панцир-С1"

Куди саме хотіли вдарити дрони – невідомо, але видно, що налякали вони росіян добряче. Ті спочатку дрон шукали, потім ракету, а коли знайшли уламки – взагалі були шоковані.

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