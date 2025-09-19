Дрони ганяються за маршрутками, люди живуть у підвалах: РФ тероризує одне із міст України

Оріхів / © ТСН

Реклама

Окупанти посилили обстріли цивільного Оріхового у Запорізькій області. І хоча місто затягнуто у сітках, дронів, які атакують цивільних, збільшилось у рази.

Противник задіює майже усю лінійку своїх дронів: від розвідувальних «Орланів» до ударних ланцетів, FPV і «Молній». Люди, які ще лишаються у місті, бояться виходити надвір, адже стають мішенню для російських пілотів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Реклама

Життя тут зупинилось у мить: покинутий спортивний одяг дітей, грамоти, плакати і переможні вимпели на стінах. Світлана, яку ми зустріли у місті, навіть колись водила до цієї спортивної школи свого сина.

Човни, які от-от мали спустити на воду для тренувань, так і застрягли на суші вже на роки. Пробитий дах посічені стіни і продірявлені байдарки і відлуння вибухів у місті.

На пірсі вже давно не чути дитячого сміху, юні спортсмени Олімпійського резерву які колись тут тренувались, роз’їхались по світу з батьками, лишивши мрії про великий спорт на березі Конки біля розбитої спортивної школи.

«Щопівгодини літають ударні дрони. Їхня мета, як ми розуміємо, не стільки вибити військову логістику, скільки методом терору залякати місцеве населення, щоб воно їхало з Оріхова і не допомагали ЗСУ. Кілька днів тому дрон приземлився на дах маршрутки, на щастя, не вибухнув, люди не постраждали. Раніше дрон гнався за маршруткою в місті, де не має сітки. Догнав — машина пошкоджена, водій в реанімації», — каже пресофіцер 65 ОМБР Сергій Скібчик.

Реклама

Оріхів у руїнах. Усі багатоповерхівки розбиті авіабомбами і снарядами. Приватні будинки спалені дронами-камікадзе. Небезпека щохвилини чатує на місцевих жителів з неба.

Світлана поки на вулиці дощ, який заважає дронам, — вибралась за молоком. Живе з старенькими батьками. Через них і лишається на лінії вогню у своєму місті.

В Оріхові ще лишаються люди старшого віку. Уся цивільна інфраструктура у місті знищена. У повітрі постійне дзижчання ворожих коптерів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОРІХІВ! Не таке 250-річчя хотілося б бачити… Ексклюзивний репортаж ТСН