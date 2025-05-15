Дрони із ракетами: у ГУР вперше розповіли про унікальні БПЛА, які знищили російські літаки

"Магура" / © ТСН

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Головне управління розвідки вперше презентувало новітні морські дрони, які вже знищили два російські бойові літаки. За допомогою ракет це зробили модернізовані моделі безпілотників, які окрім вибухівки, несуть на собі й боєголовки.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Ці безпілотники дістали славу ще до офіційної презентації. Адже дрони «Магура V7» вже знищили два російські винищувачі. На суму понад 100 мільйонів доларів. І це новий світовий рекорд.

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У ніч на третє травня ці українські дрони знищили два російських бойових літаки над Чорним морем поблизу Новоросійська, де, за даними ГУР, росіяни ховають свої кораблі. Тоді у небо із безпілотників вилетіли ракети.

Події тієї ночі добре пам’ятає ця дівчина із войовничим псевдо «Ксена». Вона у балаклаві та окулярах. Як і всі, хто тут із легендарного підрозділу ГУР «Груп 13». Їх ще називають мисливцями за російськими суднами. Зокрема, завдяки роботі «Ксени» ми і можемо роздивитися як вміло справляються із поставленими цілями дрони «Магура». Це вона фільмує та монтує результати операцій «груп 13» у морі.

Саме ці безпілотники відігнали російських флот від українських берегів. І вони вже здійснили 21 успішну операцію. По знищенню ворога як у небі, так і на морі. І це ще не кінець. Головне управління розвідки поділилося, що окрім сьогоднішнього поповнення, нам доводиться чекати на наступні моделі, які ще в розробці.

«Тільки що побачили презентацію і пояснення хлопців, як з цим усім працювати. Впринципі ви бачите ракети ППО на ній. Все говорить саме за себе. Починаємо витісняти, скажімо так, росіян із повітря над Чорним морем», — сказав Кирило Буданов.

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Як нині почувається ворог — зі сцени розповідає командир спецпідрозділу на псевдо «Тринадцятий». І зал аплодує.

«Він не контролює зовсім ситуацію і що навіть за 800 плюс кілометрів він боїться бути ураженим. І я думаю, що зараз ми можемо сказати про 90% плюс Чорного моря», — каже він.

Військові експерти вже порівняли українське сімейство «Магура» із американським Apple. В обох випадках новітні технології вражають світ. І за це, зокрема, Uоловне управління розвідки завдячує, як вітчизняним інженерам, так і нам усім. Тим, хто донатив, донатить і збирається продовжувати це робити для того, щоб розвивати ці безпілотники. Адже вони вже переламали хід війни в морі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 15 травня. ШОК! В НАТО назвали склад делегації РФ у Туреччині ЛЯПАСОМ?!