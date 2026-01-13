"Дрони літають роями": жителів однієї з областей України закликали до негайної евакуації

Війна в Україні / © Getty Images

Понад 600 дітей досі залишаються під постійними обстрілами в селищі Кушугум, що на Запоріжжі. Через стрімке збільшення атак FPV-дронами та розширення «сірої зони» від 2 січня тут оголошена примусова евакуація родин з неповнолітніми. Поліцейські та волонтери проводять щоденні рейси, вивозячи людей під звуки детекторів дронів.

Разом із правоохоронцями на черговому виїзді побувала кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

Дрони літають «роями»: чому евакуація стала складнішою

Виїжджати доводиться ще вдосвіта, адже вдень вулиці селища стають мішенню для ворожих БпЛА. Останнім часом окупанти все частіше застосовують дрони типу «Молнія».

«Вона швидша за FPV, важча і має більший заряд», — пояснюють поліцейські під час руху.

Поки один правоохоронець допомагає вантажити речі, інший безперервно стежить за небом. Кожна поїздка — це величезний ризик. Під час роботи знімальної групи неодноразово спрацьовував детектор дронів, сповіщаючи про небезпеку в небі.

Друга втеча від війни

Для багатьох родин це вже друга евакуація. Пані Олена, яка вивозить племінників, раніше вже тікала з окупованої Малої Білозерки.

«У мене там будинок залишився. Все залишилося — документи, діти, онуки… Тоді в багажник влізло тільки найнеобхідніше, пелюшки. Звідти ми виїхали голі й босі», — згадує жінка.

Цього разу родина бере теплі речі та комп’ютер для навчання дітей. Проте на подвір’ї залишається собака — господарі планують навідуватися по черзі, щоб годувати улюбленця, доки не знайдуть повноцінний прихисток.

17-річний Сашко, якого також вивезли цього ранку, розповідає про будні в Кушугумі: «Дрони літають 24 на 7. Страшно. Буває, що немає інтернету, світла, але якось справлялися». Найменші ж мешканці шукають захисту в іграшках. Маленька Марічка тримає в руках песика Патрона: «Мама подарувала. Коли було гучно, він мене заспокоював».

Куди везуть людей

Евакуйованих доправляють до Запоріжжя, до транзитного центру. Там із ними працюють психологи.

Наталя Журавель, психологиня місії «Проліска»: «Діти приїжджають у дуже важкому стані, розповідають страшні речі. Тут потрібна індивідуальна консультація з кожною дитиною».

Варіанти розселення:

Запоріжжя: у місті підготовлено 50 приміщень (загалом 4500 ліжко-місць). Більшість заповнена, але розгортаються додаткові пункти.

Інші регіони: багато родин їдуть далі. Наприклад, родина Сашка потягом вирушає на Закарпаття.

Маломобільні групи: волонтери фонду «Артак» спеціалізуються на вивезенні пенсіонерів і людей з інвалідністю.

Офіційна статистика

За останні три дні поліцейські вивезли близько 40 дітей. Проте багато родин виїжджають самотужки на власних авто.

Анна Ткаченко, речниця ГУНП у Запорізькій області: «Поліцейські просять батьків не зволікати. З кожним днем евакуація стає складнішою і ризикованішою».

Влада та правоохоронці закликають мешканців Кушугума та Юліївки не чекати на критичний момент і звертатися по допомогу з евакуацією вже зараз.

