ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

Дрони над містами ЄС: що кажуть у Данії та Німеччині і чому НАТО поки не збиває безпілотників

У Європі зараз фіксують дрони над містами. Чому БПЛА поки не збивають?

Автор публікації
Наталія Фібріг
Дрони над містами ЄС: що кажуть у Данії та Німеччині і чому НАТО поки не збиває безпілотників

© unsplash.com

У Європі дрони не збивають через ризик пошкоджень, травмувань або навіть смертей через падіння уламків. А тому там поки достеменно сказати, що це за БПЛА, тільки підозрюють Росію.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Уряд Данії посилює охорону аеропортів та іншої критичної інфраструктури. Армія й поліція отримали наказ патрулювати об’єкти з антидроновими системами.

Данська прем’єрка Метте Фредеріксен у зверненні до нації сказала прямо: країна стала мішенню гібридної війни. Вона попередила, що подібних атак буде більше.

«Протягом останніх кількох днів я контактувала з європейськими колегами. Я розмовляла з канцлером Німеччини, прем’єром Великої Британії, прем’єр-міністрами наших сусідніх країн, Швеції та Норвегії, а також з президентом Фінляндії. Я підтримувала діалог з генеральним секретарем НАТО. І зараз ми, ведемо тісний діалог з союзниками по НАТО щодо того, як вони можуть допомогти Данії в цій ситуації, щоб ми могли захистити і обороняти наш повітряний простір», — каже Метте Фредеріксен.

У Німеччині заявили, що вони підозрюють, що дрони — це нова стратегія РФ.

«Підозра очевидна: це частина стратегії Володимира Путіна, хоча, як я вже сказав, ми не можемо стверджувати нічого конкретного в цьому випадку. Але це частина того, що ми переживаємо щодня. Ми не воюємо, але й не живемо в повному мирі. На нас нападають, гібридно — у вигляді дезінформаційних кампаній, а тепер ще й за допомогою дронів. Це реальність, з якою ми стикаємося і з якою маємо справу», — каже міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У НАТО тим часом відкидають критику, що реагують кволо і повільно. Про це говорив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Він підкреслив: альянс уважно стежить за війною в Україні і вже адаптується. Тому НАТО вже в найближчі тижні й місяці розгортатиме нові технології боротьби з безпілотниками. Також говорять про глушіння сигналів, мобільні зенітні системи на бронетехніці, дрони-перехоплювачі та навіть лазери. Ці технології вже використовує Україна, і саме у Києва альянс бере практичний досвід.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 26 вересня. Угорські дрони шпигують в Україні! Окупанти сунуться в Куп'янськ!

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie