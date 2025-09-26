Дрони над містами ЄС: що кажуть у Данії та Німеччині і чому НАТО поки не збиває безпілотників

© unsplash.com

У Європі дрони не збивають через ризик пошкоджень, травмувань або навіть смертей через падіння уламків. А тому там поки достеменно сказати, що це за БПЛА, тільки підозрюють Росію.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Уряд Данії посилює охорону аеропортів та іншої критичної інфраструктури. Армія й поліція отримали наказ патрулювати об’єкти з антидроновими системами.

Данська прем’єрка Метте Фредеріксен у зверненні до нації сказала прямо: країна стала мішенню гібридної війни. Вона попередила, що подібних атак буде більше.

«Протягом останніх кількох днів я контактувала з європейськими колегами. Я розмовляла з канцлером Німеччини, прем’єром Великої Британії, прем’єр-міністрами наших сусідніх країн, Швеції та Норвегії, а також з президентом Фінляндії. Я підтримувала діалог з генеральним секретарем НАТО. І зараз ми, ведемо тісний діалог з союзниками по НАТО щодо того, як вони можуть допомогти Данії в цій ситуації, щоб ми могли захистити і обороняти наш повітряний простір», — каже Метте Фредеріксен.

У Німеччині заявили, що вони підозрюють, що дрони — це нова стратегія РФ.

«Підозра очевидна: це частина стратегії Володимира Путіна, хоча, як я вже сказав, ми не можемо стверджувати нічого конкретного в цьому випадку. Але це частина того, що ми переживаємо щодня. Ми не воюємо, але й не живемо в повному мирі. На нас нападають, гібридно — у вигляді дезінформаційних кампаній, а тепер ще й за допомогою дронів. Це реальність, з якою ми стикаємося і з якою маємо справу», — каже міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.



У НАТО тим часом відкидають критику, що реагують кволо і повільно. Про це говорив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Він підкреслив: альянс уважно стежить за війною в Україні і вже адаптується. Тому НАТО вже в найближчі тижні й місяці розгортатиме нові технології боротьби з безпілотниками. Також говорять про глушіння сигналів, мобільні зенітні системи на бронетехніці, дрони-перехоплювачі та навіть лазери. Ці технології вже використовує Україна, і саме у Києва альянс бере практичний досвід.

