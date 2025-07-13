Дрони над пляжами та рейтинг цін: куди поїхати у відпустку влітку 2025-го

Відпустка-2025: де відпочити в Україні / © ТСН

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Який вигляд має морський відпочинок в нинішній Україні? Дрони збивають просто над морем! Ми всі, звісно поволі звикаємо до обстрілів. Загалом, ледь не біля кожного міста можна знайти таку райську оазу, як озеро чи ставок. Але Одеса разом із Карпатами і Львовом, лишаються найпопулярнішими напрямками відпочинку цього літа.

Наскільки кусючі ціни на відпочинок у 2025-му? Журналістка ТСН.Тижня Ірина Коваленко розвідала.

Одеса

Десята станція Фонтану — це найбільший одеський пляж з тих, на яких нині відпочивати безпечно. Вхід у воду плавний, тому тут чимало малечі купається. Територія розділена на кілька зон, є платні та безплатні послуги. Тут ще й найнижчі ціни на шезлонги та парасольки — 200 та 100 гривень відповідно.

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© ТСН

«Ми сюди приїхали на п’ять днів, ну це десь буде коштувати тисяч тридцять точно Тут можна взяти в оренду шезлонги, ми взяли, зонтик. Можна звісно взяти килимочок і лежати на ньому. На пляжі ми їжу не купуємо, нам вистачає поснідати, пообідати повечеряти в готелі і все», — розповла киянка Анастасія.

Їхні сусіди на пляжі — родина з Дніпра. Поїздку до моря планували заздалегідь.

«Ми вже тут 11 день. Я думаю десь 40-50 тисяч ми на родину витратили за цей час. Але якщо просто сидіти на пляжі то може трошки дешевше, а ми такі, що любимо двіж», — розповідає жителька Дніпра Юлія.

© ТСН

Однак для тих, кому відпочинок в самій Одесі б’є по кишені, можна теж знайти місце біля моря, але за містом. За 35 кілометрів від Одеси починаються малолюдні пляжі. На курорті Санжійка нещодавно обладнали зону для кемпінгу. На схилах припарковані автівки з номерами чи не усієї України. Родина з Дніпра вперше вирішила податися до моря саме з наметами.

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«Тисяч дванадцять витратили десь на намети, водичку з собою взяли, їсти тут готували, каші швидкого приготування. Ну якщо з бензином, в ми з Дніпра приїхали, то може і двадцять. Бо ми сьогодні снідали не як індіанці, а „по-багатому“ у кафе ходили», — каже Олексій з Дніпра.

Дешево, але з комфорту лише біотуалет.

Нині одеська військова адміністрація вже погодила відкриття двох пляжів — в області, і 27-ми в Одесі. Утім, чиновники нагадують, що під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявлені підозрілих предметів перебування біля моря заборонено.

© ТСН

Карпати

А когось тягне на відпочинок до гір і полонин. Однак тут бюджетний відпочинок теж треба добре пошукати. Це — околиці курортного Яремче. Тут подружжя Іван та Анна здають 2 кімнати в будинку, де самі й живуть. Кажуть, що беруть тисячу за 2 кімнати за добу.

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© ТСН

Це незалежно від кількості людей. Торік брали по 700 гривень за ці 2 кімнати за добу. Утім все дорожчає, тому вартість мусили підняти.

Мають постійних клієнтів. Приїжджають на тиждень і більше. Окрім басейну, що на подвір’ї туристам є чим зайнятися. Сходити в гори — на Маковицю, Білий Камінь, або й далі. Ходять і по гриби. А за 5 хвилин ходьби — і гірська річка. Чим ближче до гір — вищі ціни.

© ТСН

Окремі кімнати в будиночках — від 2 тисяч гривень за добу.

Якщо цілий будинок — від 3-4 тисяч.

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Відповідно до умов та оздоблення. Звісно найдешевший варіант побачити гори — туристичний похід з наметами. Але такий відпочинок не для всіх.

© ТСН

Чернігівщина

А це не така популярна, але така мальовнича Чернігівщина. Тут біля річки Десна розкинувся природний парк. Площа — 500 гектарів. Тут є і де порелаксувати, і відкрити для себе світ дикої природи. Зокрема, дикий коней. Ця порода коней називається — польські. Їх завезли в Україну з Латвії та Голландії. Тут вже утворилася популяція чисельністю 54 особини.

© ТСН

Окрім них тут є дикі кулани і корови.

© ТСН

У цій частині парку, де дикі тварини і така ж сама природа — їх практично не чіпають, і дозволять існувати в тому вигляді, в якому вони були до втручання людини. Це називається ревалдінг. Аби їх побачити, треба ходити або їздити на велосипеді чіткими маршрутами, і не заходити на територію тварин.

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Окрім диких тварин, у величезних вольєрах знайшли свій притулок чимало інших — благородний олень, сімейство лосів, у яких нещодавно народилося дитинча, карликові ірландські корови, вівці, лісові коти і рисі. А в стайні — красивезні коні, яких можна і погодувати, і повчитися їздити верхи із професійними інструкторами. Це за окрему плату. А вхід у парк — 200 гривень з дорослого.

А це будиночок на території парку, де можна лишитися переночувати. Він невеличкий, проте все необхідне є. Душ, гаряча вода, кондиціонер. Вартість проживання — 2800 гривень за добу.

А це будиночок на 5 осіб. Із власною кухнею, ванною кімнатою. Щоправда, 2 гостям доведеться спати на розкладному дивані. Біля кожного будинку — мангал. Вартість проживання за добу — 4900.

Коли вже надивитеся усіх тваринок, усіх погладите і нагодуєте, від спеки вас врятує озеро. Тут можна не лише поплавати, а й порибалити — на іншій половині водойми. Біля озера — ресторан.

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Утім тут раді бачити і туристів з наметами. Для них є кемпінгова зона з усіма зручностями. Намет і решту необхідного можна орендувати тут окремо. Вартість проживання в наметі — 700 гривень за добу.

Житомирщина

А якщо хочеться бути наодинці з природою — то відпочинок «дикуном», десь у лісі, а краще в лісі біля води — ідеально. Наприклад, біля Коростишівського кар’єру на Житомирщині. Тут дуже мальовничо. Вода чиста. А на березі приємно пахне хвоєю.

© ТСН

Звісно, для такого відпочинку, аби він був бюджетним, треба мати свій намет або позичити його у друзів або родичів. Утім навіть придбавши недорогий, до 5 тисяч, все одно вийде бюджетно, порівняно з готелем.

Взяти човен на кар’єр — це взагалі супер ідея. Якщо він у вас є або у ваших друзів або десь завалявся на дачі чи горищі — беріть обов’язково. Якийсь сап чи байдарочку, каяк — це просто насолода.

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Тут можна і поплавати і пострибати, хто екстремал. Задоволення справді кайфове. Із собою можна взяти будь-які ігри та забавки, або просто книжку, аби нарешті її почитати. Харчуватися тим, щоб взяв із собою. Звісно дешевше, ніж у ресторані.

В Житомирській області здається до 10 кар’єрів, не менш гарних. І все ж таки менш популярних, де можна знайти більш усамітнений відпочинок.

Насправді в Україні стільки красивенних місць, треба тільки детальніше їх роздивитися. Скрізь знайдеться відпочинок для душі і вашого гаманця.

Дата публікації 21:09, 13.07.25 Кількість переглядів 4 Відпустка-2025! Куди поїхати: Одеса чи Карпати? Дрони над пляжами та рейтинг цін!