Ексклюзив ТСН
25
1 хв

Дрони над Європою: Каллас попередила, до чого готується РФ

Каллас заявила, що Росія відверто прагне переписати архітектуру безпеки Європи, і запевнила, що відповідь ЄС буде жорсткою.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Кая Каллас

Дедалі частіше російські дрони порушують повітряний простір європейських країн.

Як Євросоюз планує відповідати на такі провокації Росії, розповіла представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

«Росія була весь час досить відвертою щодо своїх цілей. Їхня мета — завоювати Україну, а також переписати архітектуру безпеки Європи», — наголосила вона.

Каллас переконан, що Європа не повинна дозволити росіянам це зробити.

«Тому що якщо легітимізувати зміну кордонів силою, то ми отримаємо ще більше агресії по всьому світу. Не лише в Європі, але й де-інде», — сказала євродипломатка.

Раніше Кая Каллас розповіла, чи дадуть Україні 140 мільярдів євро з заморожених російських активів.

25
