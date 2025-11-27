- Дата публікації
Дрони над Європою: Каллас попередила, до чого готується РФ
Каллас заявила, що Росія відверто прагне переписати архітектуру безпеки Європи, і запевнила, що відповідь ЄС буде жорсткою.
Дедалі частіше російські дрони порушують повітряний простір європейських країн.
Як Євросоюз планує відповідати на такі провокації Росії, розповіла представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.
«Росія була весь час досить відвертою щодо своїх цілей. Їхня мета — завоювати Україну, а також переписати архітектуру безпеки Європи», — наголосила вона.
Каллас переконан, що Європа не повинна дозволити росіянам це зробити.
«Тому що якщо легітимізувати зміну кордонів силою, то ми отримаємо ще більше агресії по всьому світу. Не лише в Європі, але й де-інде», — сказала євродипломатка.
