Дрони падали на будинки, спалахнули пожежі, вся вулиця в руїнах: РФ масовано атакувала місто в Україні (відео)

Російські дрони атакували житловий квартал у Павлограді: троє людей поранені, пошкоджено десятки будинків.

Наслідки атаки на Павлоград

Троє людей поранені в Павлограді на Дніпропетровщині. Вночі ворог атакував місто безпілотниками. Чоловіка та жінку шпиталізували в стані середньої тяжкості, ще один потерпілий дістав легкі травми. Побито понад десяток будинків та автомобілі. Усю ніч рятувальники приборкували пожежі.

На місці атаки побувала кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

Вулиця в руїнах

В одному з районів Павлограда посеред ночі лунали потужні вибухи. Російські дрони падали просто посеред житлового кварталу, розвалюючи приватні будинки, паркани та виламуючи дерева. Пан Володимир з усією родиною приїхав на світанку, аби рятувати батьківську хату. Роботи тут чимало.

Володимир, родич постраждалих: «Вибито вікна, двері. Дах розкрило. У сусідів там взагалі сумно: всі вікна, дах, фронтон, ворота — все повилітало».

Син господарів примчав на місце одразу після детонації, оскільки мешкає поруч. Він згадує, що на місці оперативно працювали всі служби: поліція, ДСНС та газова служба, адже вибухом перебило газову трубу.

«Горіх врятував двір»

Будинку по сусідству теж суттєво дісталося. Пан Микола розповідає: саме вийшов надвір закривати хвіртку, коли просто над його головою пролетів дрон і врізався у дерево.

Микола, місцевий мешканець: «Я бачив, як він прилетів і як він в отой горіх врізався і вибухнув. Якби не горіх, він би влетів в отой двір між хатою і гаражем. Якби він туди влетів — там би не було нічого».

Чоловіка від вибухової хвилі прикрила хата, проте все його охайне подвір'я та будинок тепер засіяні склом та уламками. У пана Миколи в дворі справжній армагедон: цілих вікон не лишилося, стіни «повело», а дах розтрощений.

Микола, місцевий мешканець: «Шість вікон вибило, двоє дверей в хату. В гаражі та підсобних приміщеннях — троє дверей і троє вікон. Дах бачите... ворота погнуло».

Пів року під обстрілами

У Павлограді останні пів року гучно майже щодня. Місцеві жителі вже майже не реагують на вибухи, хіба що пролетить зовсім близько. Тільки протягом останнього тижня в місті побило кілька багатоповерхівок та понад десять приватних будинків. Люди сподіваються на допомогу влади та вірять, що не залишаться сам на сам із бідою.

