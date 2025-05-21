Дрони РФ вдарили по Сумах: є "прильоти" по підприємствах, у місті перебої зі світлом і водою

Рятувальники / © Associated Press

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Цієї ночі гучно було в Сумах, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто безпілотниками. Влучили по лінії електропередач. В обласному центрі виникли перебої зі світлом та водою. Відомо про одного потерпілого.

Що наразі відбувається у Сумах та яка ситуація після нічної атаки, повідомила кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.

За її словами, минула ніч в Сумах видалася дуже напруженою і тривожною. Приблизно від опівночі і до четвертої ранку у небі чули фактично безперервне гудіння ворожих безпілотників та роботу сил ППО. Втім, сталося сім влучань у місті. Ударні дрони атакували підприємства. За словами мера Артема Кобзара, по одному з об’єктів зафіксовано п’ять влучань, по іншому - два.

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Унаслідок атаки частина міста лишилася без світла та води. Через знеструмлення довелося змінити маршрут тролейбусів. Станом на ранок подавання світла поки що не відновили. Тим часом водоканал повідомив про переведення помп на резервне живлення. Таким чином вода до осель вже подається, але із пониженим тиском.

Дата публікації 09:34, 21.05.25 Кількість переглядів 2 Нічна атака по Сумах! Спочатку гепало, а потім зникло світло!

На місці ворожої атаки зайнялася масштабна пожежа. Її досі намагаються загасити. Складність у тому, що досі є загроза подальших ударів і над містом кружляє розвідувальний дрон росіян. Саме тому вогнеборцям доводиться час від часу залишати роботу і переходити до укриттів.

Окрім того, протягом ночі та зранку доносилося відлуння вибухів з боку кордону. Там активізувалися бойові дії і є постраждалі серед населення. У Юнаківській громаді – загинув 33-річний чоловік та 59-річна жінка, її син дістав контузію. У Есманській – поранений староста села.

Окрім того, у Великописарівській громаді безпілотник атакував місце видавання гуманітарної допомоги. Там поранені двоє чоловіків. У Білопільській громаді ворог зруйнував десять житлових будинків. У Шосткинському районіросіяни пошкодили сім осель та дитсадок.

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Як повідомлялося, вночі 21 травня в Сумах російські дрони атакували два підприємства. Частина міста опинилася без світла. Попередньо відомо про одного постраждалого.