Дрони-розвідники годинами літають над містами: Жданов здивував, чого їх не збивають

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія останнім часом активно застосовує розвідувальні безпілотники над українськими містами. Однак їх не завжди вдається збити — у Києві, Дніпрі та на Чернігівщині минуло тижня розвідники кружляли годинами.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua пояснив: причина у тому, що українська ППО не завжди збиває такі дрони, полягає у пріоритетності цілей:

«Я думаю, що це така політика з боку нашого військового керівництва. Річ тому, що мобільні вогневі групи та зенітно-артилерійські засоби не дістають до цього дрона. Він доволі високо може літати — десь 4–5 кілометрів. А „Гепард“ 4 кілометри по висоті бере, не більше. А ракету на нього витрачати не хочуть, тому що їх у нас дуже-дуже обмаль. До речі, навіть по Києву, я бачу, що працюють зенітно-артилерійські засоби, навіть по бойових дронах, „Шахедах“, „Геранях“, „Герберах“. На жаль, я думаю, що саме в цьому причина».

Реклама

Водночас експерт зазначає, що Україна наразі не має на озброєнні дронів-перехоплювачів.

«Їх анонсували… Як завжди, у нас анонси дуже гарні. Показали відео. Мабуть, це була експериментальна партія. Там показали декілька влучань дронами-перехоплювачами. Але в останній масований наліт з боку Росії щось командування Повітряних сил ні словом, ні півсловом не обмовилися про те, що вони застосовували дрони-перехоплювачі. Тож думаю, що саме так», — вважає Олег Жданов.