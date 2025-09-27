- Дата публікації
Дрони-розвідники годинами літають над містами: Жданов здивував, чого їх не збивають
Чому ППО не завжди збиває розвідувальні російські дрони над містами України.
Росія останнім часом активно застосовує розвідувальні безпілотники над українськими містами. Однак їх не завжди вдається збити — у Києві, Дніпрі та на Чернігівщині минуло тижня розвідники кружляли годинами.
Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua пояснив: причина у тому, що українська ППО не завжди збиває такі дрони, полягає у пріоритетності цілей:
«Я думаю, що це така політика з боку нашого військового керівництва. Річ тому, що мобільні вогневі групи та зенітно-артилерійські засоби не дістають до цього дрона. Він доволі високо може літати — десь 4–5 кілометрів. А „Гепард“ 4 кілометри по висоті бере, не більше. А ракету на нього витрачати не хочуть, тому що їх у нас дуже-дуже обмаль. До речі, навіть по Києву, я бачу, що працюють зенітно-артилерійські засоби, навіть по бойових дронах, „Шахедах“, „Геранях“, „Герберах“. На жаль, я думаю, що саме в цьому причина».
Водночас експерт зазначає, що Україна наразі не має на озброєнні дронів-перехоплювачів.
«Їх анонсували… Як завжди, у нас анонси дуже гарні. Показали відео. Мабуть, це була експериментальна партія. Там показали декілька влучань дронами-перехоплювачами. Але в останній масований наліт з боку Росії щось командування Повітряних сил ні словом, ні півсловом не обмовилися про те, що вони застосовували дрони-перехоплювачі. Тож думаю, що саме так», — вважає Олег Жданов.