Друг Путіна Мадуро може напасти на сусідню країну: чи спалахне у світі ще одна війна

Венесуельський диктатор та друг Путіна Ніколас Мадуро провів у країні опитування про зазіхання на територію сусідньої Гаяни, де є великі запаси нафти. 95% відсотків венесуельців начебто підтримали створення нового штату у чужій державі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Що відомо про конфлікт Венесуели та Гаяни

Друг Путіна, венесуельський диктатор Ніколас Мадуро організував "референдум", який так люблять окупанти РФ. Населенню пропонують опитування з 5 питань. Серед них - про створення нового штату на території сусідньої держави Гаяни.

Йдеться про регіон Ессекібо, площею 160 тисяч квадратних кілометрів. Це - дві третини території Гаяни, де живе шоста частина населення країни.

Наприкінці XIX століття, коли Гаяна була ще британською колонією, Венесуела оголосила про свої претензії на регіон після того, як там було виявлено золото й діаманти. Тоді Міжнародний арбітражний трибунал вирішив суперечку на користь Лондона. Відколи Гаяна здобула незалежність у середині ХХ століття про долю регіону мала домовлятися спеціальна комісія, однак результату це не дало.

У 2015 році в Ессекібо знайшли нафту. І за три роки Гаяна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі, аби той вирішив долю цієї землі. Венесуела юрисдикцію суду у цьому питанні так і не визнала - хоча слухання відвідувала.

Коли ситуація загострилась

Загострилася ситуація цієї осені, коли гаянська влада провела аукціон серед нафтових компаній на право розвідки "чорного золота".

Каракас у відповідь заявив - хоче провести референдум. Влада Гаяни звернулася до Міжнародного суду і той наказав венесуельській владі утриматися від будь-яких дій, які поставили би під сумнів контроль Гаяни над територією Ессекібо. Утім, референдум таки відбувся.

Ніколас Мадуро / Фото: Associated Press

Чи буде у світі нова війна?

Нині влада Гаяни намагається заспокоїти населення, мовляв - найближчим часом про анексію не має йтися. Проте венесуельські збройні сили лише за кількістю людей більші у 14 разів.



Утім, на які кроки наважиться після референдуму венесуельський уряд, лишається загадкою. Найоптимістичніші прогнози аналітиків - Ніколас Мадуро скористається цією можливістю, аби відволікти населення від економічних проблем і набрати популярності перед виборами наступного року.

Гірші прогнози - венесеульський диктатор таки скористається нагодою розв'язати воєнні дії і призупинити на цей час вибори взагалі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 за 4 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, у Єврокомісії відреагували на скандальну заяву Орбана щодо вступу України до ЄС.

Читайте також: