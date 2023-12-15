Друг Путіна "на папері" анексував територію сусідньої держави: чи спалахне у світі ще одна війна

ТСН проаналізувала ситуацію між Венесуелою та Гаяною.
Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро провів "референдум" та захотів привласнити собі територію сусідньої Гаяни. Аби запобігти загостренню конфлікту - держави Південної Америки зібрали представників обох країн на переговори, після яких Мадуро заявив, мовляв "Венесуела перемогла".
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.
Друг Путіна - президент Венесуели Ніколас Мадуро зустрівся із лідером сусідньої країни Гаяни, дві третини якої він віртуально анексував незаконним референдумом на початку грудня.
На територію на захід від річки Ессекібо - Венесуела вперше почала зазіхати ще наприкінці ХІХ століття, коли там знайшли поклади золота і бокситів. 1899 року Міжнародний арбітражний суд затвердив, що ця земля належить тоді ще британській Гаяні.
Суперечки точилися все ХХ століття, справу роками розглядає міжнародний суд ООН. 2015 року в територіальних водах Гаяни знайшли великі поклади нафти. Туди прийшли американські компанії і зараз Гаяна - найшвидша економіка планети.
Тому за рік до чергових виборів президент Венесуели Мадуро, всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, яке забороняє йому зазіхати на сусідню територію - влаштовує в своїй країні референдум.
На виборчі дільниці приходить лише десять відсотків громадян, але вони голосують як йому треба. Відтак, венесуельська влада малює нову карту Венесуели - з регіоном Ессекібо і збирається розсилати її по всіх школах.
Президент єдиної англомовної країни регіону Гаяни Іфаан Алі на зустріч із Мадуро одягнув браслет, аби нагадати як виглядає карта його країни. Кілька годин переговорів з посередниками в крихітному задушливому аеропорті і Алі з Мадуро зустрічаються віч-на-віч.
Навколо президентів Венесуели і Гаяни були генсек ООН, представники Бразилії, дипломати з Колумбії і Гондурасу. За підсумками зустрічі оголошують декларацію, яка має зняти напругу, - країни домовились не застосовувати силу одна проти одної. На жодні поступки Венесуелі Гаяна не пішла.
Питання в тому, чи захоче Мадуро йти далі, як це зробила Росія. Поки що він видав дозвіл венесуельській нафтовій компанії працювати на родовищах Гаяни. А ще збирається видавати охочим жителям Ессекібо венесуельські паспорти.
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Нагадаємо, велика війна між Венесуелою та Гаяною наразі малоймовірна і конфлікт, швидше за все, закінчиться суперечками в інтернеті.
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