Друг Зеленського та людина з його найближчого оточення: хто такий Сергій Шефір, на якого скоїли замах

Друг Зеленського та людина з його найближчого оточення: хто такий Сергій Шефір, на якого скоїли замах

В Офісі президента називають це демонстративною спробою вбивства ключового члена команди Зеленського.

Людина з найближчого оточення президента та його особистий друг - кінопродюсер та сценарист 95 Кварталу Сергій Шефір має неабияку довіру Зеленського та часто супроводжує його в поїздках. Що ще відомо про першого помічника президента та які версії замаху на нього обговорюють політики, про це 22 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Від команди КВК до багатомільйонного бізнесу: дружба Зеленського з Шефіром почалася ще в Кривому Розі у 90-ті. Брати Шефіри запросили коміка-початківця до команди КВН "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит", а згодом вони разом заснували студію Квартал-95. Саме на Шефірів Зеленський переписав свою частку в бізнесі, коли став президентом. Сергія Шефіра називали одним з ймовірних кандидатів на крісло керівника Офісу президента. Проте він сам вважав, що в ньому має сидіти досвідчений юрист, а він, мовляв, байдужий до посад. Тож Зеленський призначив Шефіра своїм найближчим радником - першим помічником. Шефір був легкою мішенню, бо охорони від держави не мав і часто сам їздив за кермом.

"Він часто їздить сам, і можливо, його не бачили, просто сплутали з водієм, а може просто не влучили", - каже керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Слуги народу" однозначно пов'язують замах на Шефіра з його діяльністю в президентському офісі. Кажуть, що він мав стосунок до запровадження санкцій проти агентів російського впливу, злодіїв у законі, контрабандистів.

"Контрабандисти, злодії в законі, всі ці рішення приймав особисто Сергій Нахманович. Це такий "привіт" президенту Зеленському через Шефіра", - каже депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

Новини України: кінопродюсер та друг президента – що відомо про Сергія Шефіра

Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає: до обстрілу можуть бути причетні і російські спецслужби.

"Можливий російський слід. Цього не треба виключати. Вибори, які там відбулись і реакція, Кримська платформа. Багато робиться дій, які країні-агресору не подобаються. Ми знаємо їхню здібність влаштовувати теракти", - каже Олександр Корнієнко.

А от в Офісі президента називають це демонстративною спробою вбивства ключового члена команди Зеленського та пов'язують замах з боротьбою проти олігархів.

"Це замах на спробу президента зламати систему. Мотивів може бути багато: контрабандисти, кримінальні анклави, олігархи, які мають свої служби безпеки", - каже радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Натомість журналіст-розслідувач Михайло Ткач не раз фіксував, як Шефір приватно зустрічається з олігархами. Каже: контактувати з ними було частиною обов'язків першого помічника. Однак це воліли не афішувати.

"Ми неодноразово знаходили цьому докази, на що пан Шефір дуже різко реагував. На останній прес-конференції ми намагались поставити питання президенту Зеленському, чим же займається пан Шефір і він не дав відповіді. А сам Шефір заборонив його знімати", - каже Михайло Ткач.

У політичних виданнях напередодні писали про конфлікт, який нібито існував між Шефіром і керівником Офісу Єрмаком. Мовляв, той відтіснив Шефіра від президента та важливих рішень. Однак цю версію спростував сам Шефір.

"Я вже чув кілька версій по телевізору – ідіотських. Ніяких конфліктів у команді немає, у нас команда дружня", - каже Сергій Шефір.

Та водночас зізнався: останнім часом працює не на Зеленського, а над проектами 95 Кварталу.

"Я не можу пов'язати це з тим, над чим я працюю. Бо останні дні я працюю над зйомками студії "Квартал 95". Ніяких справ, які б викликали агресію, я не вів", - каже Сергій Шефір.

Всі версії в оточенні Зеленського сходяться в одному: замах на Шефіра - спроба залякування та тиску на президента. У Зеленського обіцяють: відповідь буде і вона буде суворою.

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