Друга хвиля мобілізації в Росії: Фейгін пояснив, чому це не вирішить нічого на полі бою

Водночас до моменту оголошення цієї мобілізації ЗСУ можуть провести на фронті якусь блискавичну операцію.

Президент Росії Володимир Путін справді може оголосити взимку нову хвилю мобілізації, проте він лише погіршить ситуацію, і це не вирішує нічого у виконанні воєнних завдань.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін.

Так, він нагадав, що оголошена в РФ "часткова" мобілізація не принесла країні-агресорці бажаного результату на полі бою.

Також читайте Мобілізація в Росії: у британській розвідці прогнозують бунти та невдоволення Путіним

"Путін оголосив мобілізацію, минуло вже два місяці, і що? Який результат вона принесла? Ну, що, вони там Київ взяли чи Дніпро? Мобілізація автоматично до жодного покращення результатів на фронті не веде. Чому? Тому що – перше: це обивателі, Ваньки, це Кузьмичі, які воювати не вміють. Тим більше, їх присилають на фронт непідготовленими, роззутими, роздягненими, з поганою амуніцією, з поганим озброєнням, без забезпечення, без командування. А де офіцери? Я чув, що там офіцери – такі ж мобілізовані. "Піджаки" це називається", – пояснив Фейгін.

Він гадає, що очільник Кремля таки може оголосити загальну мобілізацію, проте це будуть ще гірші бійці, ніж вдалося назбирати до цього.

"Оголосити і провести мобілізацію він (Путін – ред.) може. Тільки він ситуацію погіршить ще більше. Адже коли набрали 325 тисяч, то взяли тих, кого могли, до кого дотяглися, хто був у першій категорії, в кого була військово-облікова спеціальність. А другою хвилею кого будуть брати? Вже ханиг, "хронь" всіляку, розумієте? Це ж іще гірше буде. Ви зеків уже набираєте. Тобто 100 мобілізованих вартуватимуть там 10 бійців ЗСУ з дев’ятимісячним досвідом – це очевидно. Це не вирішує нічого в частині забезпечення воєнних завдань", – переконаний опозиціонер.

"До моменту, коли вони на новий рік можуть оголосити цю мобілізацію, виключати того, що ЗСУ проведуть якусь блискавичну операцію, я би не став", – зазначив Фейгін.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що РФ готується у грудні оголосити ще одну хвилю мобілізації. В такому разі підготування російських солдат стане ще гіршим через проблеми із забезпеченням армії.

За оцінками військового експерта Романа Світана, РФ максимум може зібрати ще 150-тисячне військо, проте це будуть непідготовлені до бою солдати.

Водночас військовий експерт Олег Жданов гадає, що в Росії можуть мобілізувати до 2 млн осіб та запровадити воєнний стан. За словами експерта, для ЗСУ це становитиме проблему, проте вона буде некритичною.

Окрім того, Жданов заявляв, що РФ планує ще дві хвилі мобілізації на зиму та весну.

Читайте також: