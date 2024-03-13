Друга річниця "чорної неділі" на Львівщині: скільки людей окупанти вбили на Яворівському полігоні і кого судять

13 березня 2022 року російська терористична армія обстріляла Яворівський полігон на Львівщині. По Міжнародному центру миротворчості та безпеки росіяни випустили 30 ракет. Це була перша та наймасованіша ворожа атака на Львівщину. Понад пів сотні вбитих та ще півтори сотні поранених. Вибухи було чути навіть у Львові, що за 50 кілометрів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Роман Кулик вижив під час удару по Яворівському полігону

13 березня 2022 року - перша ракетна атака на Львівщину. Потужні вогняні спалахи було видно за кілька кілометрів. На полігон одна за одною летіли ворожі ракети.

Наслідки обстрілу Яворівського полігону

47-річний Роман Кулик, тоді командир роти, був теж там. Його знайшли тільки за півтори години після ворожої атаки. Обгоріле тіло, поранення грудної клітки, прошиті осколками кінцівки, пошкодження черепа.

Роман Кулик

"Ми з паном Романом знаємося купу років, він місцевий. На момент поступлення на початок операції я його не впізнав. Настільки було залито кров'ю", - каже завідувач реанімаційним відділенням лікарні м. Новояворівськ Роман Левицький.

Обстріл Яворівського полігону 13 березня 2022 року

"Чорна неділя" на Львівщині - як медики допомагали пораненим

Тоді внаслідок ракетної атаки на полігон – за офіційними даними загинуло шістдесят людей, ще майже півтори сотні отримали поранення. Усіх везли в лікарню у місті Новояворівськ. Вона найближча.

"Це була неділя. І по сьогоднішній день називаю це "чорною неділею", - каже т.в.о директора м. Новояворівськ Григорій Мороз.

Щойно пролунали перші вибухи, медики навіть без дзвінків – помчали на роботу. Розуміли, що їх потребуватимуть.

"Швидка за швидкою їхали, своїм транспортом військовим, масове поступлення. Тут же поступило 128 військових поранених", - загадує т.в.о директора м. Новояворівськ Григорій Мороз.

Кого підозрюють у коригування ракетного удару по полігону

У коригуванні вогню по Яворівському полігону підозрюють 74-річного колишнього співробітника КДБ. Співпрацював з Росією від 2014 року. Завдання отримував з анексованого Криму. Нині він під вартою.

Підозрюваний у корегуванні ракетного удару по Яворівському полігону

"Як встановило слідство, він відправляв точні локації з відповідними позначками на карті щодо місця розташування своєму куратору з Російської Федерації в спеціально прихованому чаті в одному з месенджерів", - каже речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

Підозрюваному загрожує до 15 років за гратами. Хоч свою вину він заперечує. Каже, позначки на картах – це місця, де збирав гриби.

Тим часом, Роман Кулик переніс тринадцять операцій. І тривалий час, каже, кожна повітряна тривога викликала страх. Нині Роман, почувається добре. Однак ракетний обстріл досі згадує з болем і не забуде ніколи. Не лише тому, щоб опинився між життям і смертю - там навіки залишилися багато його друзів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Перша та наймасованіша атака на Львівщину! Друга річниця обстрілу Яворівського полігона

Ракетний удар по Яворівському полігону 13 березня 2022 року

Російська окупаційна армія 13 березня випустила понад 30 крилатих ракет по Яворівському полігону на Львівщині. Певну кількість збила українська протиповітряна оборона. На місці трагедії загинула 61 людина, ще 160 військових отримали поранення.

СБУ після цього затримала РФ, який коригував ракетні обстріли по Яворівському військовому полігону на Львівщині. Це - 72-річний Олександр К., колишній працівник КДБ СРСР, який мешкав у Львові та підтримував РФ у війні проти України. Свою причетність до злочину він заперечує та каже, що скинув росіянам карту Яворівського полігону, де "можна було збирати гриби".

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