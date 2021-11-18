Друге щеплення від COVID-19: яке його завдання, на скільки можна відтермінувати та де можна отримати "таємний" укол

Друге щеплення від COVID-19: яке його завдання, на скільки можна відтермінувати та де можна отримати "таємний" укол

Затягувати між дозами вакцинації не радять. І не лишень тому, що втрачається ефективність вакцинації. Можуть виникнути і технічні проблеми.

Понад 600 тисяч українців не прийшли на другу дозу щеплення від "ковіду". Такі цифри озвучив міністр охорони здоров'я і закликав не зволікати та йти по другу дозу.

Про те, з яких причин люди пропускають повторне щеплення, на який час його можна відтермінувати та чому закарпатці ідуть щеплюватися посеред ночі і ховають від медиків очі - 18 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Слід зазначити, що кожна вакцина має рекомендований інтервал між уколами. Так, другу дозу Pfizer рекомендовано робити на 21-28 день після першого уколу. Moderna - на 28 день, CoronaVac на 14-28 день. У AstraZeneca найбільший коридор, вдруге щепитися можна через 4-12 тижнів.

"Друга доза – її основне завдання - донавчити імунну систему. Якщо ми вийдемо за терміни, які досліджені, ми не знаємо, яка буде ефективність. Чи не буде побічних дій, шкоди. Але ми втрачаємо ефективність", - зазначає доцентка Дніпровського державного медичного університету Ольга Шварацька.

У Міністерстві охорони здоров'я визнають, масимальний термін, коли вже край йти повторно щеплюватися - не визначено. Якщо не вийшло прийти у рекомендований час, то щепитися радять якнайшвидше. Чіткіші строки для тих, хто після першої вакцини захворів на "ковід".

"Ми говоримо також про допустимий інтервал у три місяці, але радимо робити друге щеплення не пізніше, ніж три місяці, але не раніше ніж 28 днів після перенесеної хвороби", - наголошує завідувач відділу імунізації ЦГЗ МОЗ України Олександр Заїка.

Затягувати між дозами вакцинації не радять. І не лишень тому, що втрачається ефективність вакцинації. Можуть виникнути і технічні проблеми.

"Є технічно-організаційна складова, бо я пам'ятаю випадок, коли один пацієнт не отримав другу дозу до 6 місяців від першої і тут електронна система обліку почала розпізнавати її як помилкову і практично списала", - розповідає голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Серед сотень тисяч людей, які не прийшли по другу дозу, припускають, можуть бути і ті громадяни, які перше щеплення купили, а підробити друге щеплення - злякалися.

Тим часом власникам фальшивих "ковід"-сертифікатів, які схаменулися і таки хочуть щепитися, на Закарпатті запровадили анонімну вакцинацію.

Вакцинація проти COVID | понад 600 тисяч громадян не прийшли на другу дозу щеплення

"Був запит у людей, які просто передумали. Вони купили собі ці документи, незаконно їх отримали але каються, бо передумали. І для того, щоб таких людей не залишити за бортом вакцинації, ми і запровадили таку ініціативу", - розповідає лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

Вакцинуватися тут можна під будь-яким псевдонімом. У пункт щеплення приходять переважно вночі, щоб ніхто не бачив. Лікарі кажуть, у кабінеті такі пацієнти дуже нервуються, ховають очі і намагаються виправдовуватися. Проте тут обіцяють не ставити зайвих запитань і не соромити за скоєне. За два дні таємний укол уже отримали понад пів сотні закарпатців.

Нагадаємо:

Станом на 18 листопада 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено майже 22 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 9 млн українців.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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