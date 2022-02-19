Друге звернення Байдена: як реагують США на російську агресію в Україні

Друге звернення Байдена: як реагують США на російську агресію в Україні

Провокації РФ перед початком вторгнення, про які раніше попереджали США, уже почалися.

Мільйони українців в ніч проти 19 лютого чекали на друге за останній тиждень звернення президента США Джозефа Байдена. У промові очільника Білого дому пролунало те, що багато хто не допускає навіть у думках - американський очільник зробив висновки про неминучу агресію росіян.

Про те, що дало Байдену підстави зробити таку заяву, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Президент Сполучених Штатів вважає, що у Кремлі готові віддати наказ наступати цими днями чи найближчим тижнем. Те, що ми вже бачимо зараз, зокрема, обстріл дитячого садочка, це і є ті провокації перед початком вторгнення, про які раніше попереджали США.

Байден сподівається, що Путін ще може звернути на інший шлях - шлях дипломатії. На 24 лютого у Європі призначена зустріч Держсекретаря США Блінкена та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Якщо до того часу розпочнеться наступ, Росія візьме на себе відповідальність за непотрібну і катастрофічну війну за вибором.

“Маємо підстави вважати, що російські сили мають намір атакувати Україну найближчого тижня, найближчими днями. На нашу думку, їхньою метою є столиця - Київ, місто, де живе два мільйони вісімсот тисяч мирних людей”, - говорив у своєму зверненні Джо Байден.

“Чи є у Вас якісь ознаки того, що президент Путін ухвалив рішення про вторгнення?” - перепитали його журналісти на брифінгу.

“На цей момент я переконаний, що він ухвалив рішення. Маємо підстави так вважати”, - запевнив президент США.

Тим часом Росія продовжує нарощувати присутність на українських кордонах.

Як повідомляє CNN із посиланням на джерела у розвідці, половина російських сил, що оточують Україну, перебуває на бойових позиціях. Численність батальйонно-тактичних груп зросла до 125 - приблизно тисяча бійців у кожній. Свіжі супутникові знімки показують, що вони додали гелікоптерні загони - найближчий лише за 16 кілометрів від нашого кордону.

Видання Foreign Policy та CNN із посиланням на джерела у розвідці повідомили, що США перехопили списки українських політиків та активістів, яких при вторгненні росіяни планують ув’язнити або навіть вбити, щоб без перешкод сформувати лояльну проросійську владу.

Окрім того, заступниця радника в адміністрації США Енн Нойбергер заявила, що недавні кібератаки на міністерство оборони України та банки координували російські спецслужби.

“У нас є технічна інформація, яка веде до Головного управління розвідки (ГРУ). Саме інфраструктура ГРУ помічена за передачею великих обсягів запитів на українські ай-пі-адреси та домени”, - стверджує вона.

У Білому домі також підтвердили готовність застосувати санкційний пакет, спрямований на те, щоб ослабити та ізолювати російську економіку та закрити їй доступ до необхідних ресурсів.

Звернення Байдена: що дало підстави дійти висновків про неминучу агресію Росії | Новини світу

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