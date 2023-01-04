Другий наступ РФ – знову 24 лютого: експерт пояснив, чому окупанти можуть обрати символічну дату

Самусь певен: є всі підстави вважати, що наступ може бути саме 24 лютого.

Якщо дійсно мобілізацію в Росії оголосять уже 5 січня, то окупанти можуть здійснити новий наступ у кінці лютого. Цілком ймовірно, що саме 24 числа.

Про це розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв’ю ТСН.ua.

На думку експерта, для росіян зараз потрібно кілька місяців оперативної паузи.

"Вони цим і займаються. Вони намагаються максимально втягнути ЗСУ на Донбасі в надзвичайно запеклі бої, коли українська армія просто не може спланувати інші наступальні операції. По крайній мірі так думають російські генерали", – каже Самусь.

Він пояснив, що РФ прагне максимально втягнути українські резерви в запеклі бої, зокрема у Бахмуті, або на інших напрямках для того, щоб українська армія не змогла атакувати.

Водночас, щоб самим атакувати, росіянам потрібно мінімум півтора-два місяці.

"Якщо ми говоримо, що вони 5 січня почнуть мобілізацію – не менше місяця їм потрібно, щоб якось цей процес провести. І потім хоча б кілька тижнів, щоб якось сформувати підрозділи. Для того, щоб сформувати (ударне. – Ред.) угруповання росіянам потрібно півтора-два місяці. Це знову ми виходимо на 24 лютого, якщо рахувати з 5 січня", – зазначає експерт.

Самусь зауважує, що тоді можуть бути морози, а замерзлий ґрунт поліпшить просування важкої техніки. Експерт певен: є всі підстави вважати, що наступ може бути саме 24 лютого.

"В усякому разі можна прогнозувати, що якщо буде запущено цю мобілізацію, то Росія може створити угруповання і в Білорусі. Можливо, за рахунок тих 140-160 тис., які ми кажемо, що вони десь зникли, але їх просто готують. Вони вже більш підготовлені і будуть направлені до Білорусі – або хоча б 80-100 тис. Решта підуть на інші напрямки, зокрема на півдні і на Донбасі", – сказав співрозмовник ТСН.ua.

Також експерт не виключає, що росіяни знову спробують напасти на Харків.

"Ідея в тому, щоб максимально розтягти українську армію. Можливо будуть з Білорусі навіть три напрямки наступу", – підсумував він.