Другий наступ Росії на Київ з Білорусі: спроба бліцкригу 2.0 чи імітація

Не можна виключати, що Росія спробує піти з Білорусі і на Волинь.

Росія може спробувати знову піти на Київ з боку Білорусі, проте не виключено, що країна-агресорка просто створює таку видимість, аби відтягти українські війська з інших напрямків фронту.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Можна розглядати кілька сценаріїв. Я навіть не виключаю того, що вони можуть знову на Київ піти – зробити такий собі бліцкриг 2.0, тому що це ідея-фікс. Якщо ми кажемо про інші напрямки, я також не виключаю Волинь, Луцьк. Справді, в них є така можливість, тому що відстань дозволяє зробити якесь досить стрімке просування північного плацдарму", – сказав експерт.

Чи вистачить у Росії сил і засобів

Водночас він наголосив на тому, що РФ важко буде створити знову 40 БТГ, які були задіяні до наступу на Київ у перші дні повномасштабного вторгнення.

"Але з іншого боку, а що може Росія на сьогодні зробити, щоб якось компенсувати ці 40 батальйонно-тактичних груп за свій рахунок, а не за рахунок білоруської армії? В неї немає на сьогодні цього ресурсу ­– професійного, з досвідом, оснащеного, повністю укомплектованого. Повний недокомплект, повне недоформування", – повідомив Коваленко.

Він зауважив, що 40 БТГ – це близько 35 тис. військових, це більш ніж два армійські корпуси.

"Звідки в Росії така кількість? Частковомобілізовані? Добре, але їх треба також чимось укомплектувати. Треба десь взяти танки, БМП і таке інше. Тобто повноцінна комплектація займе час. Виключно як м’ясо відправляти піхоту? Це смішно. Це дійсно смішно, тому що якщо це буде зроблено, ми побачимо орду орків, які будуть бігти на кулемети великою кількістю, а потім після перших пострілів будуть тікати назад. Тому так чи інакше їм потрібна якась технічна комплектація", – пояснив військово-політичний оглядач.

Він відзначив, що у разі формування таких підрозділів, про це дізнаються українська та західна розвідки.

"Якщо вони почнуть розміщувати цю кількість на території Білорусі, це – не за один день, навіть не за один тиждень, а приблизно півтора-два місяці. Особовий склад, матеріально технічне забезпечення, уся техніка, паливно-мастильні матеріали, боєкомплект і так далі", – пояснив експерт.

Чому РФ може імітувати наступ з Білорусі

Він також звернув увагу, що водночас із території Білорусі до РФ вивозяться зброя і техніка, якими країна-агресорка могла б укомплектувати свої підрозділи на території РБ.

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"Тому на мій погляд, на сьогодні Росія може виключно імітувати загрозу для України з території Білорусі. Вона не може повністю забезпечити якісь масштабні бойові дії, масштабний прорив знову на північний плацдарм. А ось імітація їй дозволить, щоб Збройні сили України постійно тримали увагу до свого північного кордону із Білоруссю, тримали там досить велике угруповання своїх підрозділів та не використовували його, наприклад, на Луганському напрямку, на Херсонському плацдармі, навіть на Запорізькому плацдармі", – розповів Коваленко.

Відзначив, що це суттєво гальмує український контрнаступ, адже бракує ресурсу. Тож так чи інакше, але РФ отримає від такої імітації певний корисний ефект.

У цьому контексті експерт прогнозує, що найближчим часом надалі з боку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та російського диктатора Володимира Путіна лунатимуть заяви на зразок "ось зараз із білорусами підемо відбивати Київ в укрофашистів".

Загроза наступу з Білорусі

Україні загрожує наступ з боку Білорусі, адже новий командувач війною Суровікін може захотіти спробувати перерізати постачання озброєння через захід України. Таку думку висловив експерт Михайло Самусь.

А військовий експерт Олег Жданов попередив про серйозні наслідки для України від домовленостей Росії та Білорусі про розгортання спільного регіонального угруповання військ Союзної держави. Однак на ці наслідки варто чекати не раніше весни 2023 року.

Водночас у НАТО наразі не бачать доказів того, що Білорусь хоче брати активну участь у війні проти України.

Як повідомили в українському МВС, на кордоні з Білоруссю відбуваються оборонні заходи, щоб ЗСУ змогли дати відсіч ворогові ще на початку спроби зайти на територію держави. Ситуація, що була станом на 24 лютого, точно не повториться.

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