Другий наступ з боку Білорусі: Фейгін повідомив, що Кремль всерйоз обмірковує цей крок

Москва хоче втягнути білоруські війська у війну, примусивши до цього Лукашенка, а Лукашенка цього не хоче, зазначив російський опозиціонер.

Кремль всерйоз обмірковує другий наступ з боку Білорусі.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів російський опозиціонер, правозахисник і адвокат Марк Фейгін.

Водночас Фейгін зазначив, що у цьому необов'язково візьмуть участь білоруські війська.

"Це не обов'язково… Для нас очевидно, що Москва хоче втягнути білоруські війська у війну, примусивши до цього Лукашенка, а Лукашенка цього не хоче. Це очевидно, це відомо, це підтверджено масою джерел, це так і є. Наскільки Лукашенко може чинити опір цьому залученню, ми не розуміємо до кінця, Може, вони його справді грохнуть... За Макеєм може вирушити на раз... Проте це не означає, що Росія не може розмістити там угрупування в 70-80 тисяч на території Білорусі та , використовуючи його, спробувати вирушити самостійно на територію України… Ми таке вже бачили один раз", - зазначив він.

На думку Фейгіна, зрозуміло, що такого, як було у лютому-березні, не буде.

Правозахисник переконаний, що все буде набагато драматичніше для російського угруповання.

"На них чекають. До цього готуються. Мости підірвані, заміновано все. Там, я думаю, неабияка частина угруповання ЗСУ перебуває, така, яка може стримати цей натиск. І там, звичайно, будь-яка спроба форсування цього напряму буде гірша, ніж під Бахмутом. Тому що є природні перепони – ці підірвані мости, мінні поля, ну, і, знову ж таки, це все-таки Київ", - сказав він.

Фейгін наголосив, що "загинуть тисячі, тисячі і тисячі".

"Тож Москва, напевно, готується все ж таки. З Білоруссю чи без, але вона до цієї операції готується", - підсумував він.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував раптову перевірку боєготовності військ Білорусі. Він наголосив, що поки загрози нового вторгнення немає.

Читайте також: