Другу добу мешканці Красногорівки ховаються від обстрілів із гранатометів та мінометів

Місцеві жителі у Красногорівці запевняють: точно знають, хто і чим намагається їх убити.

Гарматами та мінометами по околицях мирної Красногорівки російські окупанти вдарили серед білого дня. Кілька десятків мін і снарядів розірвались у полях у безпосередній близькості біля наших укріплень та осель містян.

Про це йдеться в ТСН.16.45

Одразу три російські міни "ПОМ 2" у середу пролетіли над головами українських військових. Вони звелись у бойове положення просто на житловій вулиці, у Мар'їнці.«Тут якраз машинка під'їхала і в цей момент прилетіла і вибухнула міна. Вони розвернулися, навіть ще бензином там пахне - пробило бак, пробило три колеса. Частки секунди спрацьовує, вони ще не встигли навіть вийти з машини», - розповідає боєць.

Невеличка вирва, уламки автомобільного дзеркала й запах бензину. Краплі крові за дві доби сховала земля. Окрім зрешеченої автівки - уламками міни, зачепило ногу одного з енергетиків, що приїхали на виклик до місцевих.

Ті протипіхотні міни, стане зрозуміло вже наступної доби, були лише "затравкою". Перед початком кількагодинного терору працює артилерія. «120 часто працює, що міномети, що гаубіци! Чути, що техніка гуде за териконом», - додають бійці.

Місцеві жителі у Красногорівці запевняють: точно знають, хто і чим намагається їх убити. Не розуміють тільки – чому…

Напередодні, під час ворожого обстрілу, куди летіло “Сич” бачив на власні очі, адже саме стояв на чергуванні. «Вранці розпочалося і тривало майже дві години. Я нарахувавши близько 20-ти і потім я змінився», - каже боєць.

Новини з фронту: російські окупанти вдарили по околицях мирної Красногорівки

Загалом, на околицях Красногорівки напередодні вибухнули, понад три десятки 120 міліметрових мін. І це без урахування гранатометних ворожих пострілів та стрілецького вогню. Сьогоднішній ранок розпочався… з того самого. Звикнути не можуть, але реагують місцеві на ворожі атаки геть по-різному.

Саме на цій вулиці, де мешкає дядько Олександр, нині енергетики збирались лагодити лінію електропередач. Одягли бронежилети, почекали ОБСЄ, навіть виїхали на місце та довелось мерщій розвертатися і тікати.

Окрім важких мінометів, сьогодні, у бік Красногорівки окупанти стріляли ще й з протитанкових 100 міліметрових гармат. З “Рапіри” випустили, щонайменше пів десятка снарядів. Місцеві відбулися самим переляком. На позиціях військових, напередодні, один наш захисник отримав поранення.

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