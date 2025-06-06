Друга річниця підриву Каховської ГЕС: шокувальні наслідки для Херсонщини

Каховська ГЕС

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Два роки безпрецедентному злочину Росії, який досі лишається непокараним. Саме в цей день росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, затопили міста та села, кількість жертв цього злочину досі залишається невідомою, адже велика вода затопила і цивільних людей на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Посуха вже зараз шкодить майбутньому врожаю — томатні та перцеві краї Херсонщини тепер годяться хіба під пшеницю, соняшник, ріпак чи ячмінь. і головна причина цьому — з цих країв пішла вода.

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«Розуміємо, що якщо Каховське водосховище вода опустилася на приблизно 13-14 метрів, ґрунтові води так само опустилися десь на цей рівень. І вже навіть наш садочок, який в моєму господарстві є черешневий сад, вже коренева система цих дерев, яка колись мала можливість дістати з цієї водички, ґрунтові води, які були десь на рівні 5-6 метрів на рівні поверхні, то сьогодні, якщо воно опустилося ще плюс на 13 метрів, зрозуміло, що дерево навіть цю воду не дістане», — пояснює керівник агропідприємства Ігор Йосипенко.



Це був екоцид проти природи і геноцид — проти людей. 6 червня 2023. 5 ранку у Мережі з’являється відео підриву дамби. На Херсонщину суне велика вода і поступово заповнює вулиці. Люди рятують тварин — це те, що дивує і розриває серце. Тоді дороги перетворилися на канали.

На вулицях Херсона замість автівок — човни. Ще більше заливає окупований лівий берег — люди дзвонять рідним і благають про допомогу.

Наслідки підриву ГЕС / © Associated Press

Історія, яка врізається в пам’ять — Олешки. Люди на даху затопленого будинку — їм з коптера скидають воду, а ще записку з прохання триматися. У Запоріжжі вода навпаки — спадає.

За півтора роки після тих подій ми були у Нововоронцовській громаді, яка була затоплена і місцевий голова Андрій навіть у цьому злочині шукав позитив.

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«На мою точку зору як місцевого жителя це круто не сам процес руйнування бо ми з вами маємо нову екосистему, класну перспективу для розвитку і відновлення історичної справедливості, бо Каховське водосховище під собою поховало більше ста тисяч пам’яток історії та археології і 5 запорізьких січей», — каже він.

Ці раніше затоплені території тепер і найбільше потерпають від обстрілів. Російські окупанти оголосили тут полювання на все живе — на людей, маршрутки, мопеди та велосипеди, але навіть велика вода, велика посуха та постійна небезпека не зломила цих людей і цю територію.

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