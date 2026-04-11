Друге життя для Миколки: як 6-річний хлопчик із новим серцем зіграв у футбол просто в лікарні

У Центрі кардіології та кардіохірургії готують до виписки особливого пацієнта. 6-річний Микола з Буковини отримав шанс на життя завдяки серцю 13-річного Івана — хлопчика, який став посмертним донором для трьох дітей.

Про те, як дитина, що вже майже не могла дихати, знову ганяє м’яча, та яку мрію малюка здійснили гравці одеського «Чорноморця» — у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

«Коридор пошани» для маленького героя

Три тижні тому відео з київського Охматдиту облетіло соцмережі. Лікарі вишикувалися в коридорі, аби віддати шану 13-річному Івану з Одещини. Хлопчик отримав несумісну з життям травму голови після тренування. Його батьки ухвалили надскладне рішення — дозволити трансплантацію органів, що врятувало життя трьом іншим малюкам.

«Хірург є хірург, але якісь людські якості прориваються... Це зачепило. У нас є лише чотири години, щоб вилучити орган та імплантувати його пацієнту. Це і транспортування, і дві операції одночасно», - каже Сергій, хірург Центру кардіології.

Шлях від розпачу до надії

Микола народився з вадою серця, але до п’яти років жив активно. Рік тому стан різко погіршився — останні шість місяців малюк майже не бував удома. Він був підключений до апарату ЕКМО, його органи почали відмовляти. Мама Оксана спочатку категорично відмовлялася від трансплантації, не в силах бачити муки сина. Проте звістка про донора змінила все.

«Вдячні мамі Івана за таке рішення, що вони подарували сердечко нашій дитині», — зі сльозами каже Оксана.

Незвичне тренування в конференц-залі

Допоки лікарі готували малюка до виписки, у коридорах закладу він зустрів незвичайного друга. Андрій — селекціонер одеського «Чорноморця», який сам живе з пересадженим серцем уже півтора року. Дізнавшись, що Миколка мріє про футбол, професіонал влаштував йому справжнє свято.

Просто в конференц-залі лікарні Микола отримав фірмову форму «моряків» та м’яч з автографами всієї команди.

Майбутній вогнеборець та футболіст

За словами лікарів, зараз Микола — абсолютно здорова дитина. Його організм добре прийняв донорський орган, і вже восени хлопчик планує піти до першого класу. Сам Миколка вже будує плани на майбутнє: каже, що буде «працювати у футболі та пожежником».

З початку року в українських клініках проведено вже шість дитячих трансплантацій. У черзі на пересадку органів залишаються ще понад сто маленьких українців. Історія Миколи та Івана — це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи милосердя однієї родини може подарувати майбутнє іншим.

